Eboli, Elena Bonavoglia è la nuova garante per i diritti delle persone con disabilità

Il Comune di Eboli compie un passo importante nel campo dell’inclusione sociale e della tutela dei cittadini. Il sindaco Mario Conte, tramite un apposito decreto firmato il 25 maggio, ha ufficializzato la nomina della dottoressa Elena Bonavoglia nel ruolo di Garante dei diritti delle persone con disabilità.

L’incarico, definito in conformità con le linee del regolamento comunale vigente, avrà una durata di tre anni. Si tratta di una collaborazione che viene svolta a titolo completamente gratuito, senza prevedere alcuna retribuzione per le attività prestate.

Il profilo professionale della nuova garante

La scelta della dottoressa Elena Bonavoglia risponde a criteri di elevata specializzazione nel settore giuridico e della gestione delle fragilità. Il suo percorso accademico vanta infatti il conseguimento della laurea in Giurisprudenza e in Scienze giuridiche.

A queste competenze si aggiunge una formazione specifica ottenuta presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove ha frequentato un percorso di specializzazione in Disability Management. Grazie a questo titolo, la nuova Garante risulta regolarmente iscritta all’albo nazionale dei Disability Manager, una figura chiave nella progettazione di politiche accessibili.

Le dichiarazioni delle istituzioni comunali

La decisione ha raccolto il pieno sostegno dell’amministrazione e dei rappresentanti politici locali, che hanno espresso massima fiducia nelle capacità tecniche e umane della professionista.

Il sindaco Mario Conte ha commentato con favore la nuova nomina:

«La dottoressa Bonavoglia ha tutte le competenze necessarie per offrire un supporto fondamentale alle persone con disabilità. Siamo sicuri che farà un ottimo lavoro».

Un parere condiviso anche dall’assessore alle Politiche sociali, Rossella Corrado, che ha inquadrato la figura della Garante come un elemento di raccordo strategico tra i cittadini e la macchina amministrativa:

«La presenza della Garante sarà per il mio assessorato un aiuto fondamentale perché potrà creare un “ponte” di ulteriore comunicazione con le persone con disabilità, raccogliendo le loro esigenze e magari suggerendo azioni incisive e puntuali».

Il percorso di condivisione in commissione

La designazione della dottoressa Bonavoglia non è stata una scelta isolata, ma il frutto di un percorso istituzionale condiviso. Il nome è emerso al termine di una serie di valutazioni e scambi avvenuti all’interno dell’organo consiliare competente.

Il presidente della III Commissione consiliare, Matteo Balestrieri, ha voluto mettere in luce il clima di cooperazione che ha portato a questo risultato:

«L’individuazione del Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità è avvenuta anche attraverso un confronto costruttivo in III Commissione consiliare. In qualità di Presidente, desidero ringraziare i commissari per il contributo offerto al dibattito e rivolgere un sincero augurio di buon lavoro alla dottoressa Bonavoglia per l’importante e delicato incarico che si appresta a svolgere, rispetto al quale la Commissione continuerà a garantire attenzione, sensibilità e impegno».

Con questo nuovo assetto, il territorio punta a rafforzare la rete di monitoraggio e di intervento a favore dell’accessibilità e dei diritti fondamentali.