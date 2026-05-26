Sicurezza a Capaccio Paestum: auto senza assicurazione sequestrate e rimosse alla Laura

Operazione di controllo del territorio e sicurezza urbana quella eseguita nella giornata di ieri dagli agenti del Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretti dal comandante maggiore Antonio Rinaldi. L’attività di polizia stradale ha portato al sequestro e alla rimozione forzata di diverse autovetture sprovviste della regolare copertura assicurativa in sosta su area pubblica.

L’intervento e le verifiche sono avvenuti in località Laura. L’operazione è scattata in un’area di parcheggio pubblico situata nella medesima località. Durante il servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato la presenza di alcuni veicoli che risultavano fermi e stazionanti nello stesso punto già da diverso tempo. Insospettiti dalla situazione, gli operatori hanno avviato verifiche mirate, interrogando in tempo reale le banche dati della Motorizzazione Civile e dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Gli accertamenti informatici hanno confermato i sospetti degli agenti: per quattro veicoli la polizza di responsabilità civile verso terzi (RCA) era ampiamente scaduta. Gli agenti hanno quindi richiesto l’intervento del carro attrezzi, provvedendo all’immediata rimozione forzata di quattro autovetture e al loro affidamento in custodia giudiziale al custode acquirente autorizzato.

Le sanzioni previste dal Codice della Strada

Il fermo e la sosta di un veicolo senza assicurazione su suolo pubblico equivalgono alla circolazione dello stesso e costituiscono una grave violazione dell’articolo 193 del Codice della Strada. Ai rispettivi proprietari è stata applicata la sanzione amministrativa che prevede una multa compresa tra 866 e 3.464 euro, oltre al sequestro amministrativo del mezzo ai fini della successiva confisca.

La dichiarazione di plauso del sindaco

Sull’esito dell’operazione ha espresso parole di vivo compiacimento il sindaco di Capaccio Paestum:

“Rivolgo un sincero plauso alla Polizia Municipale per questa brillante e accurata operazione di controllo. Liberare gli spazi pubblici da auto abbandonate o prive di assicurazione significa non solo restituire decoro alle nostre località, a partire da Laura, ma soprattutto tutelare l’incolumità pubblica. Chi lascia un veicolo non assicurato sulla strada pubblica danneggia l’intera comunità, poiché in caso di sinistro o danneggiamento i cittadini rischierebbero di non essere risarciti. Questo intervento dimostra ancora una volta che il nostro territorio è presidiato con attenzione e che non c’è spazio per l’illegalità e la trascuratezza. Continueremo a investire sulla sicurezza urbana con determinazione e fermezza.”