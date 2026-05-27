Attualità

Agropoli, concluso il progetto “CreativaMente”: presentati i lavori degli studenti del Liceo Gatto

Presentati questa mattina i risultati dei laboratori di Arte Creativa: un percorso all'insegna dell'inclusione, della condivisione e della crescita personale

Raffaella Giaccio

Si è svolta questa mattina, presso la sede dell’associazione Orizzonte di Agropoli, la presentazione finale dei lavori realizzati durante i laboratori di Arte Creativa che hanno coinvolto gli studenti del Liceo A. Gatto insieme ai ragazzi dell’associazione Orizzonte.

Un percorso condiviso tra creatività e sensibilità

L’iniziativa, inserita nel progetto “creativaMente”, ha rappresentato un importante momento di condivisione e inclusione, durante il quale i giovani partecipanti hanno potuto esprimere talento, sensibilità e creatività attraverso diverse attività artistiche e laboratoriali.

Il valore dell’arte come strumento di integrazione

Nel corso della mattinata sono stati presentati gli elaborati realizzati durante il percorso, frutto di impegno, collaborazione e partecipazione attiva da parte di tutti i ragazzi coinvolti.

Un’esperienza significativa che ha confermato ancora una volta il valore dell’arte come strumento di incontro, crescita personale e integrazione sociale.

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