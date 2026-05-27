Cronaca

Operazione antidroga a Battipaglia: bloccato un uomo in piazza Pio Jacazzi dopo una colluttazione

Blitz della Polizia Municipale nei pressi della stazione di Battipaglia. Un uomo è stato denunciato per resistenza e segnalato per possesso di hashish: avviata la procedura per il ritiro del permesso di soggiorno

Antonio Elia
Droga Battipaglia

L’Amministrazione comunale di Battipaglia informa che, nella mattinata odierna, durante un servizio mirato di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale della Polizia Municipale, guidato sul campo dal vicecomandante Domenico Di Vita, è intervenuto nei pressi della stazione ferroviaria, individuando un cittadino extracomunitario, già più volte notato a consumare sostanze stupefacenti, che stazionava nell’area.

Il controllo e il tentativo di fuga

Durante il controllo, l’uomo – di nazionalità bangladese e titolare di protezione internazionale – ha opposto una condotta non collaborativa, tentando più volte di sottrarsi alla perquisizione e di darsi alla fuga. Ne è scaturita una colluttazione con l’agente operante, terminata nell’aiuola della piazza, dove il soggetto è stato definitivamente bloccato e ammanettato.

Il sequestro della sostanza stupefacente

A seguito della perquisizione, sono stati rinvenuti:

  • Una stecca solida di hashish avvolta in cellophane trasparente
  • Tre ulteriori tocchi della stessa sostanza stupefacente

Le sanzioni e le procedure per il permesso di soggiorno

L’uomo è stato segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990 per detenzione di stupefacenti per uso personale e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. Contestualmente, sarà inoltrata una comunicazione al Questore per l’avvio del procedimento finalizzato al ritiro del permesso di soggiorno, in quanto soggetto beneficiario di protezione internazionale che ha posto in essere condotte incompatibili con le norme di sicurezza pubblica.

Il plauso dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Municipale, impegnata quotidianamente nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

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