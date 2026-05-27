FIDAPA Castellabate, torna la Cerimonia delle Candele tra diritti e sorellanza

Mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 19:00, la splendida cornice del Ristorante Dal Pincio, situato in località Campo dei Rocchi a Santa Maria di Castellabate, ospiterà uno degli appuntamenti più significativi ed emozionanti dell’anno sociale della FIDAPA BPW Italy: la Cerimonia delle Candele organizzata dalla sezione locale.

L’evento, guidato dal tema “Un abbraccio di sorellanza, amore e cultura che unisce nella luce e lega nel futuro”, rappresenta il momento di massima coesione dell’associazione. Attraverso il gesto simbolico dell’accensione delle candele di diversi colori, si celebra l’unione ideale con le donne di tutto il mondo, ricordando l’impegno comune per la parità dei diritti, la cultura e la valorizzazione del talento femminile. La serata si aprirà con l’introduzione di Tiziana Giannella, Presidente della Sezione FIDAPA di Castellabate, seguita dai saluti istituzionali del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Ospiti d’onore e nuove adesioni per il territorio

L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di forti emozioni e importanti riconoscimenti per il territorio e la società civile. L’ospite d’onore della serata sarà l’avvocata penalista Teresa Manente, Responsabile Legale dell’associazione Differenza Donna e Commendatrice della Repubblica. Da sempre in prima linea nella difesa dei diritti delle donne e nel contrasto alla violenza di genere, l’avvocata Manente verrà insignita del prestigioso titolo di Socia Onoraria della sezione di Castellabate.

Nel corso dell’evento verrà inoltre consegnata una targa speciale a Luisa Maiuri, nominata Amica della FIDAPA, come riconoscimento formale per il suo costante impegno sul territorio e per la profonda condivisione dei valori fondanti dell’associazione. Infine, la famiglia della FIDAPA Castellabate si allargherà ufficialmente grazie alla cerimonia di ammissione della nuova socia Anna Lerro, assessora nel Comune di Laureana, da tempo impegnata in attività sociali e culturali di grande impatto per la comunità.

La presidente Tiziana Giannella dichiara in merito all’iniziativa: “La Cerimonia delle Candele non è soltanto un rito suggestivo, ma il cuore pulsante dei nostri valori. Quest’anno il nostro abbraccio di sorellanza si stringe attorno a figure straordinarie. Insieme, continuiamo a fare cultura, a fare rete e a costruire un futuro più equo e luminoso”.