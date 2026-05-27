Attualità

FIDAPA Castellabate, torna la Cerimonia delle Candele tra diritti e sorellanza

Torna a Santa Maria di Castellabate la suggestiva Cerimonia delle Candele della FIDAPA BPW Italy: tra gli ospiti Teresa Manente e Luisa Maiuri

Redazione Infocilento
Fidapa Castellabate

Mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 19:00, la splendida cornice del Ristorante Dal Pincio, situato in località Campo dei Rocchi a Santa Maria di Castellabate, ospiterà uno degli appuntamenti più significativi ed emozionanti dell’anno sociale della FIDAPA BPW Italy: la Cerimonia delle Candele organizzata dalla sezione locale.

L’evento, guidato dal tema “Un abbraccio di sorellanza, amore e cultura che unisce nella luce e lega nel futuro”, rappresenta il momento di massima coesione dell’associazione. Attraverso il gesto simbolico dell’accensione delle candele di diversi colori, si celebra l’unione ideale con le donne di tutto il mondo, ricordando l’impegno comune per la parità dei diritti, la cultura e la valorizzazione del talento femminile. La serata si aprirà con l’introduzione di Tiziana Giannella, Presidente della Sezione FIDAPA di Castellabate, seguita dai saluti istituzionali del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

Ospiti d’onore e nuove adesioni per il territorio

L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di forti emozioni e importanti riconoscimenti per il territorio e la società civile. L’ospite d’onore della serata sarà l’avvocata penalista Teresa Manente, Responsabile Legale dell’associazione Differenza Donna e Commendatrice della Repubblica. Da sempre in prima linea nella difesa dei diritti delle donne e nel contrasto alla violenza di genere, l’avvocata Manente verrà insignita del prestigioso titolo di Socia Onoraria della sezione di Castellabate.

Nel corso dell’evento verrà inoltre consegnata una targa speciale a Luisa Maiuri, nominata Amica della FIDAPA, come riconoscimento formale per il suo costante impegno sul territorio e per la profonda condivisione dei valori fondanti dell’associazione. Infine, la famiglia della FIDAPA Castellabate si allargherà ufficialmente grazie alla cerimonia di ammissione della nuova socia Anna Lerro, assessora nel Comune di Laureana, da tempo impegnata in attività sociali e culturali di grande impatto per la comunità.

Il commento della presidente Tiziana Giannella

La presidente Tiziana Giannella dichiara in merito all’iniziativa: “La Cerimonia delle Candele non è soltanto un rito suggestivo, ma il cuore pulsante dei nostri valori. Quest’anno il nostro abbraccio di sorellanza si stringe attorno a figure straordinarie. Insieme, continuiamo a fare cultura, a fare rete e a costruire un futuro più equo e luminoso”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.