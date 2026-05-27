Cilento

Discarica abusiva sulla collina San Marco a Agropoli: scatta il sequestro della Polizia municipale

La Polizia municipale di Agropoli ha sequestrato un'area di 800 metri quadrati sulla collina San Marco adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali

Ernesto Rocco
Polizia municipale agropoli

Un nuovo importante intervento a tutela del territorio è stato messo a segno dalla Polizia municipale di Agropoli. I caschi bianchi, guidati dal comandante Maurizio Cauceglia, hanno fatto scattare i sigilli su una vasta area situata sulla collina San Marco, una delle zone di pregio della città. Il verbale di sequestro è stato prontamente inoltrato alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per le valutazioni di competenza.

Il blitz sulla collina San Marco e i materiali rinvenuti

L’operazione è scaturita nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio, predisposti per il contrasto e la prevenzione degli illeciti di natura ambientale. Gli agenti della Municipale hanno individuato un perimetro di circa 800 metri quadrati, adiacente a un noto parco residenziale, trasformato in una vera e propria discarica abusiva. Al suo interno è stato accertato l’abbandono incontrollato di una ingente quantità di rifiuti speciali. Tra i materiali rinvenuti e sottoposti a sequestro figurano veicoli fuori uso, materassi, inerti provenienti da attività edilizie, vecchie insegne, materiale plastico e oggettistica varia.

I vincoli ambientali e il precedente del rogo

La gravità della situazione è accentuata dal valore paesaggistico e dal delicato equilibrio della zona interessata dallo sversamento illegale. L’area in questione è infatti sottoposta a specifica tutela paesaggistica e a vincolo idrogeologico, oltre a essere classificata come zona turistica dallo strumento urbanistico comunale. A peggiorare il quadro normativo e ambientale concorre un ulteriore elemento di vulnerabilità: la medesima superficie era stata già pesantemente percorsa dal fuoco nel corso degli incendi registrati lo scorso anno.

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