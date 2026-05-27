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Scioperi, trasporto pubblico locale a rischio il 29 maggio: gli orari dei bus e le fasce di garanzia di Busitalia Campania

Venerdì 29 maggio 2026 è previsto uno sciopero dei trasporti di 24 ore indetto da CUB e SGB. Busitalia Campania garantisce i bus nelle fasce 6:30-9:00 e 13:00-16:30

Redazione Infocilento
Autobus

Il comparto dei trasporti locali si prepara a una giornata di potenziali disagi. Le sigle sindacali CUB Trasporti e SGB Sindacato Generale di Base hanno formalmente proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per la giornata di venerdì 29 maggio 2026. L’astensione dal lavoro programmata dai sindacati di base avrà una durata complessiva di 24 ore, coinvolgendo i servizi di mobilità sul territorio.

Le fasce di garanzia per i viaggiatori

Per ridurre l’impatto sui cittadini, l’azienda Busitalia Campania, società appartenente a Trenitalia (Gruppo FS), ha definito le modalità di tutela per i passeggeri. Nel caso in cui il personale decida di aderire alla protesta, l’azienda assicura che saranno garantiti i collegamenti nelle fasce giornaliere di garanzia. I servizi di autobus urbani ed extraurbani funzioneranno regolarmente nei seguenti orari: dalle ore 6:30 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:30. Viene inoltre specificato che le corse in partenza dal capolinea prima dell’inizio dello sciopero porteranno a termine il proprio viaggio fino alla destinazione prevista.

Previsioni sull’adesione e impatto sul servizio

Le stime preventive dell’azienda lasciano prevedere ripercussioni complessivamente contenute per l’utenza. I dati storici relativi ai precedenti scioperi indetti dalle medesime organizzazioni sindacali mostrano infatti una percentuale media di adesione storicamente bassa. Sulla base di questi precedenti, la società di trasporti ha comunicato che il livello di presumibile vulnerabilità dell’azione di protesta risulta basso sul piano generale.

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