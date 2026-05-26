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Agropoli capitale del volley giovanile: al via le Finali Nazionali Under 14 nel ricordo di Biagio Motta

Da ieri, lunedì 25 maggio e fino al 31 maggio, 16 squadre da tutta Italia si sfideranno in oltre 60 gare. Il Pala Di Concilio e gli impianti del territorio pronti a fare canestro di emozioni

Alessandro Pippa

Agropoli si conferma ancora una volta il cuore pulsante dello sport giovanile italiano. Da ieri, lunedì 25 fino a domenica 31 maggio, la città cilentana ospiterà le prestigiose Finali Nazionali di pallavolo femminile Under 14. Per la settima volta nella sua storia, la comunità locale si prepara ad accogliere il meglio del volley tricolore, in un’edizione che si preannuncia carica di emozioni e che vivrà nel segno e nel ricordo del compianto Biagio Motta.

Il programma e le 16 squadre in campo

La manifestazione vedrà la partecipazione di 16 squadre provenienti da ogni angolo d’Italia. Il calendario è fittissimo: sono infatti previste oltre 60 gare che accenderanno la passione dei tifosi e degli appassionati.

Il fischio d’inizio della prima partita è fissato per martedì 26 maggio alle ore 9:00 al Pala Di Concilio. Lo stesso impianto sarà la cornice della finalissima, in programma domenica 31 maggio alle ore 10:30, che decreterà la squadra campione d’Italia.

Gli impianti sportivi coinvolti

Per garantire lo svolgimento simultaneo e fluido dei match, la macchina organizzativa ha messo in campo quattro strutture d’eccellenza del territorio:

  • Pala Di Concilio (Agropoli)
  • Palagreen (Agropoli)
  • Pala Cilento (Torchiara)
  • Palestra comunale (Capaccio Paestum)

La presentazione ufficiale

Il programma ufficiale dell’evento è stato svelato durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi presso l’aula consiliare “Di Filippo”. L’incontro ha ribadito la centralità e il ruolo di primo piano che Agropoli ha saputo conquistare negli anni come sede di eventi sportivi nazionali di grande rilievo, capaci di coniugare perfettamente agonismo, crescita giovanile e promozione del territorio.

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