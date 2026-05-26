Elezioni 2026 nel Golfo di Policastro: confermati Palazzo e Marotta. A Laurito torna Speranza. Ecco i nuovi Consigli comunali

È giunta al termine la tornata elettorale 2026, valida per il rinnovo dei consigli comunali. Tre i comuni del Golfo di Policastro e del Basso Cilento chiamati al voto: San Giovanni a Piro, Celle di Bulgheria e Laurito.

San Giovanni a Piro: plebiscito per Ferdinando Palazzo

Nel Comune di San Giovanni a Piro la compagine politica guidata dal Sindaco uscente Ferdinando Palazzo vince per la terza volta le elezioni amministrative con un plebiscito di quasi 2000 voti ed è nuovamente alla guida del Comune. 373 invece i voti ottenuti dal gruppo politico guidato dal capolista Sandro Paladino.

Ecco la composizione del Consiglio comunale

MAGGIORANZA

Pasquale Sorrentino

Gagliardo Felice

Fasolino Gabriele

Senape Alfonso

Albanese Daniele

Baldassarri Stefano

Iannuzzi Felice

Marotta Ivan

MINORANZA

Sandro Paladino

Giuseppe Sorrentino

Alberico Sorrentino

Antonio Di Mauro

Celle di Bulgheria: sesto mandato per Gino Marotta

Anche nel comune di Celle di Bulgheria è il Sindaco uscente Gino Marotta a conquista la fascia tricolore, per la sesta volta, e ad amministrare il piccolo comune cilentano per i prossimi 5 anni. La lista capeggiata da Gerardo Carro si ferma infatti a 411 preferenze.

Ecco la composizione del Consiglio comunale

MAGGIORANZA

Paola Caputo

Antonio Guida

Domenico Mangia

Davide Marotta

Diego Marotta

Vincenzo Mastrolonardo

Francesco Sarnicola

Marcia Sorrentino

MINORANZA

Gerardo Carro

Angelo Carelli

Valentina Oricchio

Laurito: Vincenzo Speranza torna alla guida del paese

A Laurito infine il candidato a sindaco Vincenzo Speranza, dopo una breve pausa, data dalla candidatura alle scorse elezioni regionali, ritorna in campo con la lista “Arcobaleno” e conquista la guida del paese. I voti ottenuti dalla lista avversaria “Visione Comune per Laurito” si fermano a 68.

Ecco la composizione del Consiglio comunale

MAGGIORANZA

Raffaele Vassallo

Domenico Reale

Valentina Cocorullo

Balduino Caiafa

Rosetta Romaniello

Eros Carro

Raffaelle Carro

MINORANZA

Immacolata Crusco

Salvatore Diotaiuti

Davide Arenare