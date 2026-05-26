Cilento

Elezioni 2026 nel Golfo di Policastro: confermati Palazzo e Marotta. A Laurito torna Speranza. Ecco i nuovi Consigli comunali

È giunta al termine la tornata elettorale 2026, valida per il rinnovo dei consigli comunali. Tre i comuni del Golfo di Policastro e del Basso Cilento chiamati al voto: San Giovanni a Piro, Celle di Bulgheria e Laurito

Maria Emilia Cobucci

È giunta al termine la tornata elettorale 2026, valida per il rinnovo dei consigli comunali. Tre i comuni del Golfo di Policastro e del Basso Cilento chiamati al voto: San Giovanni a Piro, Celle di Bulgheria e Laurito.

San Giovanni a Piro: plebiscito per Ferdinando Palazzo

Nel Comune di San Giovanni a Piro la compagine politica guidata dal Sindaco uscente Ferdinando Palazzo vince per la terza volta le elezioni amministrative con un plebiscito di quasi 2000 voti ed è nuovamente alla guida del Comune. 373 invece i voti ottenuti dal gruppo politico guidato dal capolista Sandro Paladino.

Ecco la composizione del Consiglio comunale

MAGGIORANZA

Pasquale Sorrentino
Gagliardo Felice
Fasolino Gabriele
Senape Alfonso
Albanese Daniele
Baldassarri Stefano
Iannuzzi Felice
Marotta Ivan

MINORANZA

Sandro Paladino
Giuseppe Sorrentino
Alberico Sorrentino
Antonio Di Mauro

Celle di Bulgheria: sesto mandato per Gino Marotta

Anche nel comune di Celle di Bulgheria è il Sindaco uscente Gino Marotta a conquista la fascia tricolore, per la sesta volta, e ad amministrare il piccolo comune cilentano per i prossimi 5 anni. La lista capeggiata da Gerardo Carro si ferma infatti a 411 preferenze.

Ecco la composizione del Consiglio comunale

MAGGIORANZA

Paola Caputo
Antonio Guida
Domenico Mangia
Davide Marotta
Diego Marotta
Vincenzo Mastrolonardo
Francesco Sarnicola
Marcia Sorrentino

MINORANZA

Gerardo Carro
Angelo Carelli
Valentina Oricchio

Laurito: Vincenzo Speranza torna alla guida del paese

A Laurito infine il candidato a sindaco Vincenzo Speranza, dopo una breve pausa, data dalla candidatura alle scorse elezioni regionali, ritorna in campo con la lista “Arcobaleno” e conquista la guida del paese. I voti ottenuti dalla lista avversaria “Visione Comune per Laurito” si fermano a 68.

Ecco la composizione del Consiglio comunale

MAGGIORANZA

Raffaele Vassallo
Domenico Reale
Valentina Cocorullo
Balduino Caiafa
Rosetta Romaniello
Eros Carro
Raffaelle Carro

MINORANZA

Immacolata Crusco
Salvatore Diotaiuti
Davide Arenare

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