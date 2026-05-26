Elezioni 2026: Casal Velino e Lustra scelgono la continuità, ecco i nuovi Consigli comunali

Lustra e Casal Velino scelgono la continuità. Gli elettori hanno premiato, in maniera netta, le amministrazioni uscenti con un plebiscito di voti. Luigi Guerra e Silvia Pisapia, si riconfermano così primi cittadini.

Lustra: secondo mandato per Luigi Guerra

A Lustra, secondo mandato consecutivo per Guerra che batte il suo avversario, Fabio Elia, con ben 316 voti di differenza: un risultato che conferma la fiducia della comunità lustrese per il lavoro svolto in questi anni.

Nella giornata di ieri, la grande festa è esplosa ancor prima della conclusione dello spoglio elettorale. Ad attendere il Sindaco, nella frazione di Corticelle, una folla impaziente di festeggiare il suo primo cittadino. Tra brindisi, bandiere e sfilata, la commozione di Guerra per aver riavuto la fiducia della sua gente.

Il nuovo Consiglio Comunale di Lustra

Nella serata di ieri, è stato proclamato anche il consiglio comunale così composto.

Per la maggioranza accanto al Sindaco Luigi Guerra si siederanno:

Mario Castellano

Gianluca Castellano

Giuseppina Migliorino

Fedele Lerro

Massimiliano Baratta

Gerardo Tierno

All’opposizione

Fabio Elia

Animo Buccino

Adalgisa Paciello.

Casal Velino: Silvia Pisapia vince con il 91,8% dei voti

A Casal Velino, invece, la “festa ufficiale” si terrà oggi con la proclamazione del nuovo consiglio. Per la Pisapia un risultato chiarissimo che non lascia alcun dubbio: riconfermata sindaca per la terza volta nella sua storia amministrativa con un consenso schiacciante. Il 91,8% degli elettori ha espresso piena fiducia nel suo operato.

Come noto, a Casal Velino l’unico avversario da battere era il quorum raggiunto pienamente già nella serata di domenica. La Sindaca si avvia al suo terzo mandato ottenendo 754 preferenze in più rispetto all’ultima volta.

Record di preferenze e composizione del Consiglio

Gli occhi sono ora puntati sulla composizione della Giunta: essendoci una solo lista in corsa, tutti i candidati entrano di diritto in consiglio comunale.

Record di preferenze, anche questa volta per il vicesindaco Domenico Giordano con i suoi 809 voti. Segue Katiuscia Abagnale, assessore uscente con 742 preferenze. Anche Angelo Crescenzo ottiene un buon risultato con 667 voti. Ottima prova anche per le new entry, le due donne Garzione e Scorzelli che hanno ottenuto più di 300 preferenze.