Elezioni amministrative a Salerno, Vincenzo De Luca vince ancora: ecco la composizione del Consiglio comunale

Da “Ancora tu” di Lucio Battisti a “Ci son cascato di nuovo” di Achille Lauro. Tante potrebbero essere le colonne sonore di queste elezioni amministrative a Salerno. Perché, scorrendo i nomi dei più votati tra gli oltre 600 candidati al Consiglio comunale, la sensazione di déjà-vu è inevitabile.

Il risultato del Sindaco: De Luca conquista la fascia tricolore per la quinta volta

Vincenzo De Luca torna alla guida della città sfiorando, ma non sfondando, il 60% delle preferenze. Un risultato forse meno travolgente rispetto alle percentuali bulgare a cui aveva abituato Salerno e a quelle che probabilmente lui stesso immaginava. Ma tanto basta – e avanza – a consegnare nuovamente, per la quinta volta dal 1993, all’ex governatore della regione Campania la fascia tricolore che porta a casa, da questa tornata elettorale, circa il 58% del consenso.

Nessuna sfilata presso Palazzo di città, Vincenzo De Luca ha affidato a una nota le prime parole post elezione, ringraziando i salernitani e dicendosi orgoglioso ed emozionato del risultato ottenuto e di essere pronto a lavorare, senza respiro, for il bene della città.

I risultati degli altri candidati alla carica di Primo Cittadino

Al secondo posto, dopo un lungo testa a testa, si colloca il candidato sindaco del centrodestra Gherardo Maria Marenghi che ha conquistato il 15,02 % dei voti, dietro di lui l’aspirante primo cittadino di Avs e M5S Franco Massimo Lanocita con il 14,11%.

Al quarto posto il centrista Armando Zambrano che porta a casa il 6,57% dei voti.

Dietro di lui gli altri aspiranti primi cittadini che non entreranno in consiglio comunale perchè non hanno superato la soglia del 3%:

Elisabetta Barone (Semplice Salerno) con il 2,40%;

(Semplice Salerno) con il 2,40%; Domenico Ventura (Dimensione Bandecchi) con il 2,31%;

(Dimensione Bandecchi) con il 2,31%; Alessandro Turchi (Salerno Migliore) con l’1,34%;

(Salerno Migliore) con l’1,34%; Pio Antonio De Felice (Potere al Popolo!) con lo 0,37%.

La composizione del nuovo Consiglio comunale a Salerno

E si va ormai delineando anche la composizione del consiglio comunale, con molti nomi ormai già noti, ritorni eccellenti e poche sorprese. De Luca potrà contare su una solida maggioranza in Consiglio comunale. Alla coalizione di governo andrebbero infatti 21 seggi, mentre all’opposizione ne spetterebbero 11.

I seggi della maggioranza (Coalizione De Luca)

A dominare la scena sarebbe la lista “Progressisti per Salerno”, destinata a conquistare ben sette consiglieri. Tra gli eletti figurano:

Nino Savastano

Rocco Galdi

Dario Loffredo

Luca Sorrentino

Vittoria Cosentino

Angelo Caramanno

Antonio Fiore

Risultato importante anche per “A Testa Alta”, che dovrebbe ottenere quattro posti in aula con:

Paky Memoli

Alessandro Ferrara

Felice Santoro

Fabio Piccininno

Quattro seggi anche per “Salerno per i Giovani”: la più votata della lista sarebbe l’assessore uscente Paola De Roberto, seguita da:

Gianni Fiorito

Horace Di Carlo

Fabio Polverino

Tre rappresentanti, invece, per il Psi con:

Massimiliano Natella

Simona Calzaretti (la sorpresa di questa tornata elettorale)

Antonio Cammarota

Due i seggi attribuiti ai Cristiani Democratici, con la riconferma di:

Gaetana Falcone

Giuseppe Zitarosa

Un posto anche per i Verdi con:

Antonio Carbonaro

I seggi dell’opposizione e del centrodestra

Gherardo Maria Marenghi, candidato espressione del centro destra approda in Consiglio insieme ai rappresentanti di Forza Italia:

Gabriele Casaburi

Sarel Malan

Due seggi anche per Fratelli d’Italia grazie all’elezione di:

Ciro Giordano

Ersilia Trotta

Resterebbero invece fuori Dante Santoro con Prima Salerno (2,60%) e Noi Moderati, che non raggiunge l’1%.

La coalizione di Franco Massimo Lanocita

Quattro posti in Consiglio comunale per la coalizione di Franco Massimo Lanocita: uno potrebbe andare ad Alleanza Verdi e Sinistra con Rino Avella, riconfermato, uno al Movimento 5 Stelle con Claudio Russolillo e uno a Salerno Democratica con Giso Amendola.