Santa Marina, efficaci le dimissioni del sindaco Fortunato: arriva il commissario. Il vicesindaco Giudice traccia il bilancio

Con la scadenza del ventesimo giorno dalla firma, diventano ufficialmente effettive le dimissioni di Giovanni Fortunato dalla carica di sindaco di Santa Marina. La decisione era stata presa dal primo cittadino in seguito al coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria che lo vede accusato, tra l’altro, di corruzione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Mentre l’iter processuale ha già preso il via nelle scorse settimane, la gestione dell’ente locale si appresta a cambiare assetto.

Nelle prossime ore è atteso il provvedimento del prefetto per la nomina di un commissario prefettizio, figura che guiderà l’amministrazione fino alle prossime elezioni, rilevando le funzioni finora esercitate dal vicesindaco facente funzioni Virgilio Giudice. Quest’ultimo ha guidato il municipio del Golfo di Policastro nell’ultimo anno, traghettando l’ente attraverso una fase complessa e tracciando un bilancio delle attività portate a termine.

Il piano degli interventi e le opere pubbliche realizzate

Nonostante la transizione istituzionale, la struttura amministrativa ha proseguito l’attuazione delle linee programmatiche per i territori di Santa Marina, Lupinata e Policastro. Nel resoconto finale vengono evidenziati numerosi provvedimenti legati alla viabilità, ai servizi estivi e alla pianificazione urbanistica, tra cui spiccano l’ampliamento e il rifacimento di diverse arterie stradali comunali e la sistemazione con asfaltatura di aree considerate strategiche per il territorio.

Sul fronte della gestione urbana e turistica, sono stati approvati il Piano Parcheggi 2026, le concessioni per gli spettacoli viaggianti e l’organizzazione della storica Fiera della Santissima Assunta, programmata per i giorni del 14 e 15 agosto. Per quanto riguarda le politiche sociali, è stata disposta l’attivazione del Centro Estivo 2026, strutturato con accessi specifici per le persone con disabilità. Sotto il profilo dello sviluppo territoriale, l’esecutivo ha deliberato la riadozione del Piano urbanistico comunale (PUC), a cui si aggiungono interventi diffusi di livellamento, pulizia dei canali e manutenzione delle strade rurali.

La riqualificazione del lungomare e il messaggio del vicesindaco

L’opera di maggiore impatto simbolico e infrastrutturale è rappresentata dai lavori di riqualificazione del lungomare di Policastro Bussentino, indicata come l’intervento cardine dell’azione amministrativa dell’ultimo anno. Il vicesindaco uscente Virgilio Giudice ha voluto riassumere questo periodo di gestione straordinaria attraverso una dichiarazione ufficiale rivolta alla cittadinanza, spiegando l’approccio del gruppo di governo di fronte alla crisi politica:

“Un anno difficile non ci ha mai fermati. Il 6 maggio, con le dimissioni del Sindaco sospeso Giovanni Fortunato, si è aperta una fase delicata per il nostro Comune. Mentre qualcuno festeggiava, noi abbiamo scelto di fare ciò che abbiamo sempre fatto: lavorare. Senza perdere tempo. Senza fermarci.”

Nel suo discorso, Giudice ha rimarcato il valore dei progetti realizzati, ponendo l’accento sulla continuità operativa dell’ente:

“Tra tutti questi interventi, la riqualificazione del lungomare rappresenta qualcosa di più di un’opera pubblica. Per noi è il simbolo di questo anno difficile: il simbolo del sacrificio, della volontà di andare avanti anche nei momenti più complessi e, soprattutto, della capacità di amministrare con visione, concretezza e amore per il territorio. Dove qualcuno vedeva difficoltà, noi abbiamo visto la responsabilità di costruire. E continueremo a farlo, con serietà e determinazione, perché amministrare significa lasciare segni concreti per il futuro della comunità.”

Il messaggio si conclude con i ringraziamenti rivolti ai dipendenti comunali, ai responsabili d’area, allo staff e alle cooperative per il lavoro svolto, con una rassicurazione finale ai residenti:

“A voi cittadini diciamo una cosa semplice ma vera: Non resterete mai soli. Fino alla fine. E anche oltre!”









