Salerno, De Luca torna in strada dopo il voto: ultimatum sui cantieri e blitz contro i parcheggiatori abusivi

Nessuna conferenza stampa formale, nessun festeggiamento ufficiale. Il post-elezioni di Vincenzo De Luca si apre all’insegna del pragmatismo e del controllo diretto del territorio. Il presidente della Regione Campania ha scelto di proiettarsi immediatamente sulle problematiche urbane di Salerno, concentrando l’attenzione su due fronti storici della sua azione politica: il monitoraggio dei cantieri pubblici e il contrasto all’abusivismo. Il ritorno alla linea dura punta a dare un segnale di immediata operatività e di rigore amministrativo.

Il monitoraggio dei cantieri e lo sblocco delle opere pubbliche

Il primo obiettivo delle verifiche sul campo ha riguardato lo stato di avanzamento di alcune importanti infrastrutture cittadine che registrano ritardi significativi. Sotto la lente sono finiti in particolare i lavori nel cuore del centro urbano, una situazione giudicata non più tollerabile per i disagi arrecati alla cittadinanza e alle attività commerciali.

Sul tema della gestione degli appalti e dei tempi di consegna, la posizione espressa è di netta intransigenza: “È scandaloso che siano fermi i lavori dei cantieri sul corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fieravecchia. Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l’impegno di altre imprese per lavori di somma urgenza”.

La linea dura contro i parcheggiatori abusivi

Accanto al dossier opere pubbliche, l’azione di controllo ha interessato diverse aree sensibili della città dove si concentra il fenomeno della sosta selvaggia e della gestione illecita degli stalli. I sopralluoghi hanno toccato snodi strategici per la viabilità e i servizi cittadini, tra cui la zona dello stadio Vestuti, l’area mercatale di via Piave e il perimetro circostante la clinica Tortorella.

Durante le verifiche si sono registrati anche momenti di tensione, con il tentativo di eludere i controlli da parte di soggetti non autorizzati. L’episodio è stato commentato evidenziando la volontà di proseguire i controlli in modo sistematico: “Sopralluogo questa mattina nell’area dello stadio Vestuti, del mercato di via Piave e della clinica Tortorella. In fuga un parcheggiatore abusivo per evitare l’identificazione e la denuncia. Continueremo senza respiro la battaglia per la legalità e per l’allontanamento di soggetti che sono arrivati ormai a un livello di arroganza intollerabile, con vere e proprie forme di estorsione nei confronti degli automobilisti”.