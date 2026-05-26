Politica

Elezioni 2026 nel Vallo di Diano, tra conferme e novità: ecco i nuovi Consigli comunali

Turno elettorale nel Vallo di Diano: tre comuni al voto tra conferme amministrative, l'elezione della lista unica e le nuove sfide per i prossimi cinque anni

Erminio Cioffi

Si chiude il turno elettorale amministrativo nel Vallo di Diano con la riconferma di due figure già note del panorama politico locale. A Polla vince ancora Massimo Loviso, a Sassano Nicola Pellegrino supera il quorum con la lista unica, mentre a Pertosa Domenico Barba ottiene il secondo mandato consecutivo.

Qui Polla: Massimo Loviso riconfermato sindaco

A Polla, Massimo Loviso è stato riconfermato sindaco con la lista “Pollesi per Polla”, imponendosi sin dalle prime battute dello scrutinio sugli sfidanti Gianluca De Lauso, alla guida della lista “Alternativa per Polla”, e Francesco Casciano con “Per Casciano sindaco”.

“La vittoria l’avevamo compresa già dai primi giorni della campagna elettorale – ha dichiarato Loviso –. Abbiamo avuto conferme importanti e questo risultato ci responsabilizza ancora di più per il lavoro dei prossimi cinque anni”.

Ecco la composizione del Consiglio comunale a Polla

Maggioranza

  • Rosa Isoldi
  • Vincenzo Giuliano
  • Giuseppe Curcio, detto Santanotte
  • Giovanna Valletta
  • Elisa Fernicola
  • Annamaria Lopardo
  • Giovanni Corleto
  • Gerardo Villari

Opposizione

  • Gianluca De Lauso
  • Federica Mignoli
  • Giuseppe Curcio fu Ettore
  • Vito Panzella

Qui Sassano: Nicola Pellegrino supera il quorum con la lista unica

A Sassano, invece, Nicola Pellegrino è ufficialmente il nuovo sindaco dopo il superamento del quorum funzionale previsto per le liste uniche. La lista “Noi per Sassano” aveva già raggiunto nella giornata di domenica il quorum strutturale del 40% dei votanti, mentre lo scrutinio conclusivo ha sancito la validità dell’elezione.

Avvocato penalista, fratello dell’ex consigliere regionale ed ex sindaco Tommaso Pellegrino, guiderà ora il paese delle orchidee insieme alla sua squadra. A Sassano si è recato alle urne circa il 75% degli aventi diritto, un dato che conferma la forte partecipazione della comunità. Trattandosi di lista unica, entreranno in Consiglio comunale tutti i candidati che hanno preso parte alla competizione elettorale.

Maggioranza

  • Pietro Bautti
  • Roberto Capozzoli
  • Gaetana Esposito
  • Domenico Fornino
  • Domenico Inglese
  • Giovanni Pellegrino
  • Luigi Petrizzo
  • Gianfranco Russo
  • Maria Russo
  • Gaetano Spano
  • Mario Trotta
  • Loreto Riccio   

Qui Pertosa: secondo mandato consecutivo per Domenico Barba

Riconferma anche a Pertosa per Domenico Barba. La lista “Pertosa Futura” ha preso il largo sin dai primi minuti dello scrutinio, ottenendo la fiducia della maggioranza dei 477 elettori che si sono recati alle urne. Barba ha superato le sfidanti Sara Manisera e Luca Martone.

Per Manisera, giornalista freelance conosciuta per il suo impegno sui temi ambientali, agricoli e contro il caporalato, si è trattata della prima esperienza amministrativa. Nella sua lista figurava anche l’ex sindaco ed ex presidente della Fondazione MIdA Francescantonio D’Orilia. La lista “Italia dei Diritti” guidata da Martone, composta prevalentemente da candidati non residenti nel territorio, ha invece raccolto appena due preferenze.

Maggioranza

  • Francescantonio Boninfante
  • Antonio Cafaro
  • Vittorio Gagliardi
  • Luigi La Porta
  • Giuseppe Lupo
  • Giuseppe Soldovieri
  • Luigi Zito 

Opposizione

  • Sara Manisera
  • Mario Cancro
  • Francescantonio D’Orilia

Il futuro amministrativo del territorio

Si apre così una nuova fase amministrativa per tre comuni importanti del Vallo di Diano, che hanno scelto tra continuità amministrativa e nuove sfide politiche per i prossimi cinque anni.

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