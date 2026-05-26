Elezioni 2026 nel Vallo di Diano, tra conferme e novità: ecco i nuovi Consigli comunali

Si chiude il turno elettorale amministrativo nel Vallo di Diano con la riconferma di due figure già note del panorama politico locale. A Polla vince ancora Massimo Loviso, a Sassano Nicola Pellegrino supera il quorum con la lista unica, mentre a Pertosa Domenico Barba ottiene il secondo mandato consecutivo.

Qui Polla: Massimo Loviso riconfermato sindaco

A Polla, Massimo Loviso è stato riconfermato sindaco con la lista “Pollesi per Polla”, imponendosi sin dalle prime battute dello scrutinio sugli sfidanti Gianluca De Lauso, alla guida della lista “Alternativa per Polla”, e Francesco Casciano con “Per Casciano sindaco”.

“La vittoria l’avevamo compresa già dai primi giorni della campagna elettorale – ha dichiarato Loviso –. Abbiamo avuto conferme importanti e questo risultato ci responsabilizza ancora di più per il lavoro dei prossimi cinque anni”.

Ecco la composizione del Consiglio comunale a Polla

Maggioranza

Rosa Isoldi

Vincenzo Giuliano

Giuseppe Curcio, detto Santanotte

Giovanna Valletta

Elisa Fernicola

Annamaria Lopardo

Giovanni Corleto

Gerardo Villari

Opposizione

Gianluca De Lauso

Federica Mignoli

Giuseppe Curcio fu Ettore

Vito Panzella

Qui Sassano: Nicola Pellegrino supera il quorum con la lista unica

A Sassano, invece, Nicola Pellegrino è ufficialmente il nuovo sindaco dopo il superamento del quorum funzionale previsto per le liste uniche. La lista “Noi per Sassano” aveva già raggiunto nella giornata di domenica il quorum strutturale del 40% dei votanti, mentre lo scrutinio conclusivo ha sancito la validità dell’elezione.

Avvocato penalista, fratello dell’ex consigliere regionale ed ex sindaco Tommaso Pellegrino, guiderà ora il paese delle orchidee insieme alla sua squadra. A Sassano si è recato alle urne circa il 75% degli aventi diritto, un dato che conferma la forte partecipazione della comunità. Trattandosi di lista unica, entreranno in Consiglio comunale tutti i candidati che hanno preso parte alla competizione elettorale.

Maggioranza

Pietro Bautti

Roberto Capozzoli

Gaetana Esposito

Domenico Fornino

Domenico Inglese

Giovanni Pellegrino

Luigi Petrizzo

Gianfranco Russo

Maria Russo

Gaetano Spano

Mario Trotta

Loreto Riccio

Qui Pertosa: secondo mandato consecutivo per Domenico Barba

Riconferma anche a Pertosa per Domenico Barba. La lista “Pertosa Futura” ha preso il largo sin dai primi minuti dello scrutinio, ottenendo la fiducia della maggioranza dei 477 elettori che si sono recati alle urne. Barba ha superato le sfidanti Sara Manisera e Luca Martone.

Per Manisera, giornalista freelance conosciuta per il suo impegno sui temi ambientali, agricoli e contro il caporalato, si è trattata della prima esperienza amministrativa. Nella sua lista figurava anche l’ex sindaco ed ex presidente della Fondazione MIdA Francescantonio D’Orilia. La lista “Italia dei Diritti” guidata da Martone, composta prevalentemente da candidati non residenti nel territorio, ha invece raccolto appena due preferenze.

Maggioranza

Francescantonio Boninfante

Antonio Cafaro

Vittorio Gagliardi

Luigi La Porta

Giuseppe Lupo

Giuseppe Soldovieri

Luigi Zito

Opposizione

Sara Manisera

Mario Cancro

Francescantonio D’Orilia

Il futuro amministrativo del territorio

Si apre così una nuova fase amministrativa per tre comuni importanti del Vallo di Diano, che hanno scelto tra continuità amministrativa e nuove sfide politiche per i prossimi cinque anni.