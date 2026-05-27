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Cani avvelenati tra Buccino e San Gregorio Magno, scatta l’allarme: in arrivo fototrappole e task force

Nuovo caso di presunto avvelenamento di cani tra San Gregorio Magno e Buccino. La Guardia agroforestale attiva i protocolli e propone l'uso di fototrappole

Redazione Infocilento
Agropoli, rischio avvelenamento colonia felina

Una nuova emergenza legata al presunto avvelenamento di cani sta interessando il territorio compreso tra i comuni di San Gregorio Magno e Buccino. La scoperta è stata effettuata dal personale della Guardia agroforestale italiana, sotto il coordinamento del dirigente Luigi Aliberti e della dirigente di zona Nicolina Pimtozzi. I responsabili dell’operazione hanno provveduto a informare immediatamente il sindaco di San Gregorio Magno e la polizia locale, attivando tempestivamente i protocolli di sicurezza previsti per queste situazioni.

Interventi di controllo e monitoraggio del territorio

Per fare fronte alla situazione e prevenire ulteriori episodi, le autorità competenti stanno pianificando interventi mirati nelle aree ritenute più a rischio. L’obiettivo è quello di intensificare la vigilanza per tutelare gli animali e l’incolumità pubblica, individuando al contempo i responsabili di tali azioni.

In merito alle misure che verranno adottate, il presidente nazionale Antonio D’Acunto ha rilasciato una precisa dichiarazione:

“Si sta organizzando una task force presente sul territorio , dove , nelle zone più sensibili , si procederà anche a proporre delle foto trappole con le amministrazioni comunali al fine di debellare queste persone che sicuramente hanno disturbi mentali”

La collaborazione tra la Guardia agroforestale e le amministrazioni comunali punterà quindi sull’utilizzo di strumenti di videosorveglianza e sul dispiegamento di forze coordinate per monitorare i punti strategici del comprensorio.

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