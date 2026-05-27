Cilento

Casal Velino, Pisapia ter «grata alla mia gente»

Dopo il successo elettorale e la proclamazione in aula consiliare, la sindaca ringrazia la cittadinanza e punta sulla collaborazione per il bene comune

Chiara Esposito

Dopo il successo elettorale e la conferma della fascia tricolore, a Casal Velino è iniziato il Pisapia ter. Nella giornata di ieri, il rito della proclamazione, in una sala consiliare piena.

Silvia Pisapia, commossa, ha ribadito l’onore e la gratitudine. Un risultato che appartiene a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e che continueranno a lavorare con spirito di collaborazione per il bene di Casal Velino.

Le prime parole dopo la proclamazione

“Gratitudine e riconoscenza alla cittadinanza di Casal Velino, che mi è stata vicina, al gruppo di oggi consiglieri comunali che siederanno accanto a me e alla mia famiglia”, ha dichiarato la sindaca.

Ripartenza e continuità: gli impegni per l’estate

Nel suo discorso, ha parlato di ripartenza e continuità: “Si riparte dall’estate che incombe, da Marina di Casal Velino e si lavorerà affinché l’estate possa essere vissuta in maniera serena da tutti”, ha concluso.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.