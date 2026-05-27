Casal Velino, Pisapia ter «grata alla mia gente»

Dopo il successo elettorale e la conferma della fascia tricolore, a Casal Velino è iniziato il Pisapia ter. Nella giornata di ieri, il rito della proclamazione, in una sala consiliare piena.

Silvia Pisapia, commossa, ha ribadito l’onore e la gratitudine. Un risultato che appartiene a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e che continueranno a lavorare con spirito di collaborazione per il bene di Casal Velino.

Le prime parole dopo la proclamazione

“Gratitudine e riconoscenza alla cittadinanza di Casal Velino, che mi è stata vicina, al gruppo di oggi consiglieri comunali che siederanno accanto a me e alla mia famiglia”, ha dichiarato la sindaca.

Ripartenza e continuità: gli impegni per l’estate

Nel suo discorso, ha parlato di ripartenza e continuità: “Si riparte dall’estate che incombe, da Marina di Casal Velino e si lavorerà affinché l’estate possa essere vissuta in maniera serena da tutti”, ha concluso.