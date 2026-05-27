Torraca celebra il Giubileo Parrocchiale: 250 anni di devozione a San Pietro Apostolo, ecco il programma

La comunità di Torraca si prepara a vivere il primo evento del suo giubileo parrocchiale per ricordare i 250 anni dalla proclamazione di San Pietro a suo patrono. L’Associazione Culturale “per il Santuario dei Cordici” unitamente alla parrocchia e a quanti hanno desiderato collaborare ha organizzato una celebrazione commemorativa.

Per l’occasione si accoglierà in paese l’antica statua che nei mesi scorsi è stata oggetto di restauro ad opera della dott.ssa Caterina Cammarano di Ascea Marina. Accanto alla protezione mariana della Madonna dei Cordici, la storia religiosa di Torraca è profondément legata alla figura di San Pietro Apostolo, titolare della Chiesa Madre e guida spirituale della comunità da secoli.

La storia

La venerazione per San Pietro a Torraca è antica e radicata: la chiesa parrocchiale a lui dedicata, situata nel cuore del paese, ha rappresentato sin dalle origini il centro della vita religiosa e comunitaria: luogo di culto, di incontro e di identità collettiva. Intorno a essa si è sviluppata non solo la fede, ma anche la struttura sociale del borgo. Il legame con San Pietro si consolidò in maniera definitiva nel XVIII secolo.

Con un atto solenne datato 26 maggio 1776, la comunità di Torraca proclamò ufficialmente San Pietro Apostolo Patrono e Padrone del paese. La decisione fu presa dalla cittadinanza con il consenso dell’autorità ecclesiastica e del barone locale, secondo una prassi diffusa nel Regno di Napoli dell’epoca. Non si trattò di un semplice atto devozionale, ma di una scelta pubblica e formale, che sanciva un rapporto stabile tra il santo e la vita religiosa e civile della comunità.

Programma del 31 maggio

Dalle ORE 17:30 – Giro della banda per le vie del paese. Concerto bandistico città di SAN GIOVANNI A PIRO “E. Magliano”.

– Giro della banda per le vie del paese. Concerto bandistico città di SAN GIOVANNI A PIRO “E. Magliano”. ORE 18:30 – Accoglienza della statua di San Pietro davanti alla Cappella di Sant’Antonio da Padova, in via San Rocco e rito di benedizione.

– Accoglienza della statua di San Pietro davanti alla Cappella di Sant’Antonio da Padova, in via San Rocco e rito di benedizione. ORE 18:45 – Partenza della processione verso lo spazio antistante il Castello Baronale.

– Partenza della processione verso lo spazio antistante il Castello Baronale. ORE 19:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco Don Francesco Alpino davanti al Castello Baronale e lettura dell’antico decreto del 26 maggio 1776 che proclama San Pietro come patrono di Torraca.

– Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco Don Francesco Alpino davanti al Castello Baronale e lettura dell’antico decreto del 26 maggio 1776 che proclama San Pietro come patrono di Torraca. A SEGUIRE – Breve processione fino a Borgo Spadarea e alla Fontana Nuova. SPETTACOLO PIROTECNICO e rientro in chiesa.

La figura di San Pietro non fu scelta a caso: primo degli Apostoli, custode delle chiavi della Chiesa, simbolo di autorità, continuità e fondamento della fede cristiana, San Pietro rappresentava solidità e guida. Affidare a lui il patronato significa ancora una volta, dopo 250 anni, riconoscerlo come pilastro spirituale della comunità, chiamato a proteggerla e a sostenerla nel tempo.

I festeggiamenti in onore di San Pietro proseguiranno poi tradizionalmente nei giorni 28 e 29 giugno con il programma che a breve il parroco e il comitato festa renderanno noto alla comunità.