Vallo della Lucania: Chiara Galiazzo in concerto per San Pantaleone

L’annuncio è arrivato, la festa di San Pantaleone a Vallo della Lucania non rimarrà senza musica: a chiudere i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, sarà Chiara Galiazzo. La tradizione del 29 luglio, quindi continua.
L’annuncio del comitato festa
Ad annunciarlo è il Comitato Festa: “L’amministrazione comunale di Vallo, continuando la lunga tradizione di sostegno alla festa patronale, quest’anno, attraverso la sensibilità dei componenti tutti della Giunta (che ringraziamo), ed in particolare dell’avv. Antonio Bruno, ha deciso di ampliare la sua partecipazione all’evento promuovendo il concerto di musica leggera del 29 sera.
Questa rinnovata collaborazione col Comitato Festa, ci consente di annunciare che a chiudere il programma civile della festività 2026 sarà l’esibizione della cantautrice e interprete Chiara Galiazzo”.
Attesi famosi dj
La nota, si chiude poi con un’altra rivelazione: “il programma della serata prevede anche esibizioni post-concerto di famosi dj. La notte sarà lunga…”