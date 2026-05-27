Cilento

Vallo della Lucania: Chiara Galiazzo in concerto per San Pantaleone

La festa di San Pantaleone non rimarrà senza musica. Dopo il concerto della Galiazzo, attesi famosi dj

Chiara Esposito

L’annuncio è arrivato, la festa di San Pantaleone a Vallo della Lucania non rimarrà senza musica: a chiudere i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, sarà Chiara Galiazzo. La tradizione del 29 luglio, quindi continua.

L’annuncio del comitato festa

Ad annunciarlo è il Comitato Festa: “L’amministrazione comunale di Vallo, continuando la lunga tradizione di sostegno alla festa patronale, quest’anno, attraverso la sensibilità dei componenti tutti della Giunta (che ringraziamo), ed in particolare dell’avv. Antonio Bruno, ha deciso di ampliare la sua partecipazione all’evento promuovendo il concerto di musica leggera del 29 sera.

Questa rinnovata collaborazione col Comitato Festa, ci consente di annunciare che a chiudere il programma civile della festività 2026 sarà l’esibizione della cantautrice e interprete Chiara Galiazzo”.

Attesi famosi dj

La nota, si chiude poi con un’altra rivelazione: “il programma della serata prevede anche esibizioni post-concerto di famosi dj. La notte sarà lunga…”

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