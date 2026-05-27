Sport: il punto sulla stagione dell’U.S. Poseidon, tra traguardi e grandi novità

La stagione dell’Us Poseidon si è conclusa con un bilancio decisamente positivo. A tracciare il quadro dell’annata appena terminata è stato il presidente del club, che ha espresso grande soddisfazione per il percorso compiuto dalla squadra e per la salvezza conquistata con largo anticipo, obiettivo centrato grazie all’impegno e alla determinazione mostrati durante tutto il campionato.

Tra soddisfazione e un pizzico di rammarico

Non manca però un pizzico di rammarico. Nei momenti più importanti della stagione, infatti, la Poseidon avrebbe potuto ambire a qualcosa in più, ma il susseguirsi di infortuni e squalifiche ha inevitabilmente limitato il rendimento della squadra, impedendole di esprimersi al massimo del proprio potenziale nelle gare decisive.

Il successo della nuova Polisportiva e il volley in Serie D

Grande entusiasmo è stato espresso anche per la nascita della Polisportiva Poseidon, progetto che rappresenta un importante passo avanti per la crescita del club. In particolare, il settore volley ha già raggiunto un prestigioso traguardo con la promozione in Serie D, risultato che testimonia la bontà del lavoro svolto e la volontà della società di investire nello sport a 360 gradi.

Programmazione e novità per il futuro

Lo sguardo, intanto, è già rivolto al futuro. La dirigenza ha infatti iniziato a programmare la prossima stagione, lavorando a diverse novità, soprattutto per quanto riguarda l’organigramma societario. Cambiamenti e nuovi ingressi che verranno annunciati nelle prossime settimane e che confermano la volontà della Poseidon di continuare a crescere con ambizione e progettualità.