Campionati Provinciali

Sport: il punto sulla stagione dell’U.S. Poseidon, tra traguardi e grandi novità

Il presidente traccia il bilancio: salvezza anticipata nel calcio, lo storico traguardo del volley in Serie D con la neonata Polisportiva e le prime anticipazioni sul nuovo organigramma societario

Alessandro Pippa

La stagione dell’Us Poseidon si è conclusa con un bilancio decisamente positivo. A tracciare il quadro dell’annata appena terminata è stato il presidente del club, che ha espresso grande soddisfazione per il percorso compiuto dalla squadra e per la salvezza conquistata con largo anticipo, obiettivo centrato grazie all’impegno e alla determinazione mostrati durante tutto il campionato.

Tra soddisfazione e un pizzico di rammarico

Non manca però un pizzico di rammarico. Nei momenti più importanti della stagione, infatti, la Poseidon avrebbe potuto ambire a qualcosa in più, ma il susseguirsi di infortuni e squalifiche ha inevitabilmente limitato il rendimento della squadra, impedendole di esprimersi al massimo del proprio potenziale nelle gare decisive.

Il successo della nuova Polisportiva e il volley in Serie D

Grande entusiasmo è stato espresso anche per la nascita della Polisportiva Poseidon, progetto che rappresenta un importante passo avanti per la crescita del club. In particolare, il settore volley ha già raggiunto un prestigioso traguardo con la promozione in Serie D, risultato che testimonia la bontà del lavoro svolto e la volontà della società di investire nello sport a 360 gradi.

Programmazione e novità per il futuro

Lo sguardo, intanto, è già rivolto al futuro. La dirigenza ha infatti iniziato a programmare la prossima stagione, lavorando a diverse novità, soprattutto per quanto riguarda l’organigramma societario. Cambiamenti e nuovi ingressi che verranno annunciati nelle prossime settimane e che confermano la volontà della Poseidon di continuare a crescere con ambizione e progettualità.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.