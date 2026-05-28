Agropoli celebra gli “Eroi dello Sport”: tra grandi campioni e leggende del giornalismo, consegnato il Premio Margiotta

Si è tenuta presso l’aula consiliare “Di Filippo” di Agropoli, la premiazione degli “Eroi dello Sport”. Un evento straordinario che ha saputo riunire i grandi protagonisti del calcio di ieri e di oggi, insieme a illustri rappresentanti di diverse discipline sportive e del giornalismo italiano.

La giornata si è rivelata intensa e ricca di emozioni, trasformandosi in un momento di profondo confronto tra lo sport moderno e quello del passato, tra racconti, esperienze e valori intramontabili che continuano a unire generazioni diverse attraverso la passione sportiva. Alla presenza della famiglia Margiotta, inoltre, è stato consegnato il premio “Vincenzo Margiotta” all’ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale, tra i presenti anche l’ex calciatore del Torino Campione D’Italia Eraldo Pecci.

Un parterre di stelle: gli ospiti illustri ad Agropoli

Numerose e di altissimo profilo le figure di spicco che hanno presenziato all’iniziativa, arricchendo il dibattito con le proprie testimonianze di vita e di campo. Tra i premiati e gli ospiti d’onore spiccano nomi del calibro di:

Marco Civoli , storica voce del giornalismo Rai e telecronista del Mondiale 2006;

, storica voce del giornalismo Rai e telecronista del Mondiale 2006; Andrea Carnevale , ex attaccante del Napoli dello scudetto e dell’Udinese;

, ex attaccante del Napoli dello scudetto e dell’Udinese; Andrea Lo Cicero , pilastro della Nazionale italiana di Rugby;

, pilastro della Nazionale italiana di Rugby; Betty Bavagnoli , coach e dirigente di primo piano del calcio femminile (AS Roma);

, coach e dirigente di primo piano del calcio femminile (AS Roma); Eraldo Pecci , ex calciatore, opinionista e firma del calcio italiano;

, ex calciatore, opinionista e firma del calcio italiano; Michele Sbravati , stimato dirigente del settore giovanile (Juventus);

, stimato dirigente del settore giovanile (Juventus); Valentina De Risi, allenatrice ed esponente di spicco del movimento calcistico femminile.

Quinta Edizione: un punto di riferimento per la cultura sportiva

Giunta alla sua quinta edizione e sapientemente organizzata da Antonio Ruggiero, la rassegna “Gli Eroi dello Sport” si conferma un appuntamento imperdibile per celebrare i personaggi che hanno segnato indelebilmente le discipline agonistiche.

“L’obiettivo della rassegna è da sempre quello di tramandare i veri valori dello sport, unendo le vecchie glorie alle nuove generazioni.”

Negli anni, l’evento è diventato un vero e proprio punto di riferimento annuale per la cultura sportiva nazionale, capace di catalizzare l’attenzione di leggende dello sport, firme illustri del giornalismo di settore e migliaia di appassionati. Agropoli si conferma così, ancora una volta, una vetrina d’eccellenza per le grandi storie dello sport italiano.