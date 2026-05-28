Pensioni di giugno in pagamento a Salerno e provincia: date, novità sui documenti e bonus furto

Sempre da lunedì 1 giugno i ratei mensili saranno accreditati in modo automatico per tutti i pensionati che hanno scelto il versamento sul libretto di risparmio, sul conto BancoPosta o sulla carta Postepay Evolution. I titolari di queste carte di debito associate a conti e libretti, insieme ai possessori di Postepay Evolution, avranno la possibilità di prelevare il denaro in contanti senza la necessità di rivolgersi allo sportello fisico, usufruendo dei 171 sportelli automatici ATM Postamat dislocati nei comuni salernitani.

Regole per il ritiro allo sportello e scadenze dei documenti

Chi preferisce ritirare la pensione direttamente allo sportello dovrà esibire un documento d’identità in corso di validità oppure procedere tramite delega a una terza persona.

A questo proposito, Poste Italiane ricorda una scadenza normativa molto importante: a partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea cesserà di avere validità come documento di riconoscimento, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento europeo numero 1208 del 12 giugno 2025. Di conseguenza, i cittadini che non possiedono una patente di guida o un passaporto dovranno necessariamente dotarsi della nuova carta d’identità elettronica (CIE) entro la data indicata per poter effettuare le operazioni finanziarie e di ritiro.

Assicurazione gratuita contro i furti

Per tutti i titolari di carte di debito collegate a conti o libretti postali è attiva una tutela specifica. Poste Italiane offre infatti una polizza assicurativa completamente gratuita che prevede un risarcimento fino a un massimo di 700 euro all’anno in caso di furto di contanti. La copertura è valida per i furti subiti nelle due ore successive al prelievo, sia che questo sia stato effettuato all’interno degli uffici postali sia che avvenga attraverso gli ATM Postamat esterni.

Consigli utili per evitare le code

Per garantire una migliore gestione dei flussi e ridurre i disagi, l’azienda invita i pensionati a pianificare l’accesso agli sportelli. Il consiglio per evitare tempi di attesa superiori alla media è quello di recarsi negli uffici postali preferibilmente in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane, prediligendo inoltre i giorni successivi a quelli di inizio pagamento.