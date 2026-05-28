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Allerta Meteo in Campania oggi 28 maggio: temporali intensi e rischio idrogeologico, scatta il codice giallo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo gialla per oggi, 28 maggio. Previsti temporali intensi, grandine e forti raffiche di vento. Tutti i dettagli e le raccomandazioni per i Comuni

Redazione Infocilento
Ombrello, pioggia

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi 28 maggio, su tutto il territorio.

Temporali improvvisi e rischio grandine: lo scenario meteo

Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

Rischio idrogeologico: possibili allagamenti e frane

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Le raccomandazioni della Protezione Civile ai Comuni

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

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