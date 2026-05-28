I giovani talenti del Liceo “Alfonso Gatto” in concerto al Teatro De Filippo di Agropoli

Il Liceo Musicale “Alfonso Gatto” di Agropoli si appresta a vivere uno dei momenti più importanti del suo anno scolastico e artistico. Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 20:00, il Teatro “Eduardo De Filippo” ospiterà il grande concerto dell’Orchestra Sinfonica e del Coro dell’istituto, un appuntamento che celebra il lavoro e la dedizione dei giovani musicisti locali.

Il culmine di un percorso didattico e artistico

L’evento della prossima settimana costituisce il traguardo di un lungo e impegnativo anno di studi. Il progetto ha visto la collaborazione sinergica di studenti, insegnanti e dipartimenti artistici della scuola, consolidando la posizione del Liceo “Alfonso Gatto” come punto di riferimento essenziale per la diffusione della cultura musicale nel contesto territoriale.

Il programma della serata e i protagonisti

Sotto la direzione del maestro Alessandro Schiavo, l’orchestra e il coro si esibiranno in un repertorio strutturato per mettere in risalto le abilità tecniche, l’espressività e la capacità di coesione dei ragazzi. L’esibizione non sarà soltanto una vetrina per il talento dei singoli, ma mostrerà l’importanza della musica come strumento di crescita personale, dove lo studio e la disciplina si fondono con la creatività e lo spirito di squadra.

Una scuola aperta al territorio

L’iniziativa rientra nelle attività dedicate a favorire l’integrazione e il dialogo costante tra la scuola e la comunità cittadina. Attraverso manifestazioni di spessore artistico, l’istituto punta a rafforzare il legame con la cittadinanza, offrendo un momento di condivisione culturale. Proprio per questo motivo, dagli organizzatori arriva un invito chiaro: “La cittadinanza è invitata a partecipare” a quello che si preannuncia come un vero e proprio tributo alla musica e all’impegno dei giovani.