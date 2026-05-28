Attualità

Mani in pasta a Spinazzo: il successo della festa della pizza all’istituto Carducci

I bambini della scuola dell'infanzia di Spinazzo diventano pizzaioli per un giorno. Un evento speciale tra didattica, territorio e collaborazione tra famiglie e istituzioni

Alessandra Pazzanese

Una giornata all’insegna dell’allegria, della manualità e della riscoperta delle tradizioni: la sede della Scuola dell’Infanzia di Spinazzo, appartenente all’Istituto Comprensivo “Carducci”, ha ospitato con grande successo la “Festa della Pizza”, un evento speciale che ha saputo unire la comunità scolastica e il territorio in un momento di festa e collaborazione.

I piccoli alunni diventano pizzaioli per un giorno

I veri protagonisti della giornata sono stati i bambini, che si sono trasformati per una mattina in piccoli “pizzaioli”. Sotto lo sguardo attento e premuroso delle maestre, i piccoli alunni hanno potuto manipolare l’impasto e farcire le proprie creazioni, scoprendo da vicino la bellezza di un’attività manuale e l’importanza del fare insieme.

La presenza delle istituzioni locali

L’iniziativa ha visto la gradita partecipazione del Sindaco, che ha voluto portare il proprio saluto e il plauso dell’Amministrazione Comunale per un’attività capace di coniugare valore didattico, socialità e vicinanza alle famiglie.

Una sinergia vincente tra associazioni e territorio

La perfetta riuscita della manifestazione è stata resa possibile grazie a una preziosa rete di collaborazioni che ha coinvolto l’Associazione “La Rinascita” e il Caseificio “La fattoria di Nonno Vincenzo”, che con generosità ha voluto contribuire all’evento offrendo i propri prodotti e le materie prime del territorio.

Il ruolo fondamentale di scuola e famiglie

Un ruolo centrale è stato svolto dalle maestre, che hanno guidato i bambini in un’esperienza educativa, e dai genitori, la cui presenza calorosa ed entusiasta ha confermato l’importanza del legame di fiducia e sinergia che unisce la scuola alle famiglie.

Il bilancio della manifestazione e i ringraziamenti

“Vedere l’entusiasmo e l’impegno negli occhi dei bambini mentre realizzavano le loro pizze è stata la soddisfazione più grande. Questa festa ha dimostrato come la scuola possa essere uno spazio aperto e vivo, dove l’apprendimento passa anche attraverso l’esperienza diretta e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà locali”, hanno commentato gli organizzatori.

“L’Istituto Comprensivo “Carducci” esprime la più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, lasciando un bellissimo ricordo nei cuori di tutti i piccoli partecipanti”, hanno fatto sapere dalla scuola.

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