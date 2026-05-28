Roccadaspide piange Maria Carmela D’Angelo: pasticciera gentile scomparsa tragicamente

E’ sconvolta la comunità di Roccadaspide per la tragica scomparsa di Maria Carmela D’Angelo, titolare della nota pasticceria “Le Delizie di Maria” sita in località Fonte. Era gentile con tutti e amica di tutti, Maria Carmela, nella sua pasticceria, un luogo confortevole e di ritrovo frequentato da tantissime persone, accoglieva tutti con un sorriso e con parole piene di affetto. Una donna forte che aveva costruito con tanti sacrifici la sua attività, una donna dedita al lavoro, conosciuta e apprezzata e per la sua tragica e improvvisa scomparsa, ora, la comunità di Roccadaspide, e non solo, non riesce a darsi pace.

Il drammatico incidente in pasticceria

Maria Carmela, nella mattinata del 21 maggio, si era recata, come di consueto, a lavoro nel suo laboratorio di dolci, un incidente, forse dovuto ad un malore o ad una scivolata, alcuni ipotizzano ad una fiammata di ritorno, fece sì che dell’olio bollente, utilizzato per friggere i dolci che aveva appena preparato, le finisse addosso ustionandole il viso e la parte alta del corpo. Era sola, nella cucina della pasticceria, al momento dell’incidente, ma subito accorsero i suoi collaboratori, tra questi anche il figlio, che allertarono immediatamente i soccorsi.

Trasportata in eliambulanza presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, il caso aveva suscitato grande apprensione in quanti la conoscevano. Messaggi di incoraggiamento e in bocca al lupo erano arrivati dal Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, da Gianfranco Valiante, politico di lungo corso, già sindaco di Baronissi e suo amico e un sospiro di sollievo era giunto nella serata del 21 dinanzi alla notizia: “Maria Carmela è fuori pericolo ed è stata estubata”.

Il trasferimento di reparto e la tragedia improvvisa

L’iter di guarigione sarebbe stato lungo, ieri la 58enne pasticciera, amata da tutti, sarebbe stata trasferita dalla Terapia Intensiva per grandi ustionati al reparto di Chirurgia Plastica, ma un destino tragico ha messo la parola fine alla vita della donna: nella tarda mattinata di ieri a Roccadaspide si è diffusa una notizia sconcertante: “Maria Carmela è deceduta cadendo dal terzo piano dell’ospedale Cardarelli”.

Un gesto volontario, l’ipotesi più accreditata, ma la salma resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Cosa è scattato nella mente di una donna così forte per farle sentire tanta disperazione? Perché la paziente, giunta in un Reparto in cui c’è tanto dolore e in cui, quindi, l’impatto psicologico può essere tanto forte, ha avuto il tempo e la possibilità di accedere alla finestra del bagno? Cosa ha provato in quel momento? Sono tanti i perché e le domande che attanagliano la comunità di Roccadaspide in queste ore.

Il dolore della comunità e l’ultimo saluto

Una comunità in cui dolore e lacrime, messaggi di ricordo e di affetto, si susseguono. Maria Carmela lascia il marito Carmine, i figli Gennaro e Anita, la mamma Immacolata, i nipoti, i familiari e tantissime persone che le hanno voluto bene. Non appena la salma sarà liberata sarà diffusa la data dell’ultimo addio ad una donna intraprendente e sempre con il sorriso, di cui in tanti sentono la mancanza.