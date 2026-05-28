Sapri, svolta per i dipendenti della General Enterprise: esito positivo per il tavolo di raffreddamento

La problematica riguardante i dipendenti della General Enterprise, che nelle ultime settimane ha tenuto banco nella Città di Sapri, è giunta ad un punto di svolta dopo il tavolo di raffreddamento che si è tenuto nei giorni scorsi. Un incontro che ha visto la presenza anche dell’amministrazione cittadina, come spiegato dal Sindaco Antonio Gentile.

Le parole del Sindaco Antonio Gentile

Il primo cittadino ha fatto il punto della situazione, esprimendo soddisfazione per il dialogo avviato tra le parti:

“Nelle ultime settimane è stato convocato il tavolo di raffreddamento, come richiesto dalle parti sindacali, dove erano presenti l’amministrazione, il sindacato e l’impresa affidataria del servizio. Le risultanze del tavolo sono state ritenute soddisfacenti, quindi si procede con le attività e con un costante monitoraggio, sempre attenti alle varie necessità, ma anche e soprattutto attenti alle necessità dei lavoratori. La cosa importante è che durante il tavolo di raffreddamento ci sia stato un risultato positivo e favorevole.”

Decoro urbano e sostenibilità: l’appello alla cittadinanza

Il Sindaco ha poi allargato lo sguardo alla qualità complessiva del servizio, richiamando l’attenzione sull’importanza della collaborazione di tutta la comunità:

“Naturalmente continuiamo a mantenere alta l’attenzione su tutte le tematiche che vengono sottoposte dal sindacato ma anche dai cittadini, relativamente alla qualità del servizio. L’efficienza del servizio di raccolta differenziata e di spazzamento sono indicatore di decoro e di vivibilità di un territorio, quindi l’attenzione deve essere sempre massima.

Per tali ragioni, c’è bisogno di un lavoro sinergico. Non possiamo chiedere solo l’efficienza agli operatori ma dobbiamo farlo dapprima come cittadini, mantenendo la convinzione e la consapevolezza che la sostenibilità ambientale non è solo una parola ma è un modus operandi, un comportamento quotidiano che dobbiamo eseguire al meglio”.