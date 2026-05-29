Consiglio comunale ad Agropoli: sul tavolo sicurezza, urbanistica e bilancio. Diretta il 30 maggio su InfoCilento

Il presidente del Consiglio comunale di Agropoli, Franco Di Biasi, ha convocato una nuova sessione ordinaria della massima assise cittadina. I consiglieri si riuniranno presso l’aula consiliare del municipio il prossimo 30 maggio 2026 alle ore 09:00. Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta in prima battuta, la seconda convocazione è già stata fissata per il 1° giugno 2026 alla stessa ora.

L’ordine del giorno si preannuncia particolarmente denso.

I punti principali all’ordine del giorno

L’apertura dei lavori, dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente dello scorso marzo, vedrà la discussione di un importante provvedimento legato alla sicurezza urbana. Si procederà infatti alla costituzione del diritto di superficie a favore del Demanio dello Stato (Ministero dell’Interno) per i lavori di realizzazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Un altro tema di rilievo riguarda la pianificazione del territorio e i servizi cimiteriali in contrada Moio. Il Consiglio sarà chiamato a verificare le condizioni per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da 200 a 50 metri, esprimendo un atto di indirizzo formale all’Ufficio Tecnico comunale sulla base della normativa vigente.

Per quanto concerne le attività produttive e il commercio, è prevista la discussione di una variante puntuale allo strumento urbanistico comunale. Il provvedimento, legato a una pratica Suap della società Cilento Supermercati s.r.l., mira a consentire la realizzazione di un parcheggio pertinenziale a servizio dell’attività commerciale “Sole 365” situata in via Marrotta.

Bilancio e finanze al centro del dibattito

La parte finale della seduta sarà quasi interamente dedicata ai conti dell’Ente. L’assise municipale dovrà esaminare e ratificare tre diverse variazioni al bilancio di previsione armonizzato 2026/2028, adottate d’urgenza dalla Giunta comunale tra i mesi di aprile e maggio.

L’atto politicamente e amministrativamente più rilevante sarà comunque l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2025, lo strumento fondamentale che fotografa la gestione economica del Comune per l’anno trascorso.

Come vedere il consiglio comunale di Agropoli

La seduta del consiglio comunale di Agropoli sarà visibile in diretta dalle ore 9 del 30 maggio su InfoCilento, canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it e sui canali social.