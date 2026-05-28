Cilento

Scontro sulla SR 562 a Policastro: pirata della strada fugge dopo l’incidente, un ferito

Incidente stradale sulla SR 562 nei pressi di Policastro Bussentino. Due auto coinvolte: un automobilista di Pisciotta finisce fuori strada e il pirata fugge

Redazione Infocilento

Un incidente stradale è avvenuto nelle scorse sere lungo la SR 562 nei pressi di contrada Crocifisso, nella frazione costiera di Policastro Bussentino. A rimanere coinvolte nello scontro sono state due autovetture che viaggiavano nei due diversi sensi di marcia. Ad avere la peggio è stato un 53enne, originario di Pisciotta, che al momento dello scontro era alla guida della sua automobile, modello Fiat Punto.

L’impatto e la fuga del conducente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti, sembra infatti che il 53enne abbia finito la sua corsa ai bordi della carreggiata per evitare una collisione frontale con l’automobile che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Inoltre pare che l’uomo che si trovava alla guida dell’altro veicolo abbia improvvisamente e velocemente lasciato il luogo dell’incidente, facendo in tal modo perdere le sue tracce.

I soccorsi e le indagini dei carabinieri

Motivo per il quale il 53enne nell’immediato ha allertato il 112 e nei giorni successivi ha sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri, per tentare di rintracciare l’uomo che si trovava al volante dell’altra autovettura. Per il malcapitato è stato inoltre necessario raggiungere l’ospedale “Immacolata” di Sapri a causa del violento impatto avvenuto nelle ore precedenti. Sarà compito ora delle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti e rintracciare l’automobilista fuggito.

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