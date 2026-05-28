Cilento, scoperto un raro insediamento di api selvatiche: è il termometro del benessere ambientale

Una scoperta scientifica di grande rilievo accende i riflettori sulla ricchezza naturalistica dell’area protetta cilentana. Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stata infatti individuata una colonia di circa 50 esemplari di Antophora canescens. Si tratta di un’ape solitaria appartenente alla famiglia delle Apidae, la cui presenza numerosa offre importanti spunti di riflessione sullo stato di salute dell’ecosistema locale.

Le caratteristiche della specie e il comportamento d’impollinazione

L’Antophora canescens è particolarmente conosciuta nel mondo scientifico per la sua incessante attività di foraggiamento. Questo insetto visita quotidianamente una grandissima quantità di fiori, svolgendo un’azione cruciale per l’impollinazione sia delle piante spontanee sia delle colture agricole.

A differenza delle api sociali, le femmine di questa specie nidificano in modo autonomo, prediligendo il terreno o le cavità naturali. All’interno di questi spazi costruiscono delle micro-celle dove depongono le uova, accumulando il polline e il nettare necessari per il nutrimento e lo sviluppo delle future larve.

Un indicatore fondamentale per la qualità ambientale del Cilento

Il ritrovamento di una comunità così densa di individui non è un fatto comune e assume un preciso valore ecologico. Presenze di questo tipo costituiscono un chiaro indicatore della qualità ambientale del territorio cilentano, confermando che l’area conserva ancora habitat perfettamente idonei e incontaminati, capaci di garantire la sopravvivenza e la proliferazione degli impollinatori selvatici.

La tutela di questi insetti è strettamente connessa alla salvaguardia dei sistemi produttivi e naturali. I dati scientifici confermano che oltre il 75% delle specie vegetali coltivate dall’uomo dipende, in misura più o meno diretta, dal lavoro degli impollinatori. Proteggere le api e l’intera fauna entomologica significa, di conseguenza, garantire la biodiversità, preservare l’equilibrio ecologico e difendere la stessa sicurezza alimentare. Le attività di monitoraggio e le osservazioni sul campo rimangono lo strumento principale per approfondire la conoscenza della fauna locale e attuare concrete strategie di conservazione.