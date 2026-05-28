Rutino, in via di completamento i lavori per il nuovo Municipio, il sindaco: «presto l’inaugurazione»

Importanti novità per la comunità di Rutino. Sono, infatti, in via di completamento, i lavori per il nuovo Municipio. A dare l’annuncio ufficiale è il sindaco di Rutino, Giuseppe Rotolo, che ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dall’Amministrazione comunale. Il percorso che ha portato alla conclusione dei lavori del palazzo municipale di Rutino non è stato privo di ostacoli, ma la tenacia della macchina amministrativa ha permesso di superare ogni difficoltà.

“Ci siamo, dopo vari anni e devo dire qualche problema che abbiamo dovuto superare, ma con la nostra caparbietà, con la nostra determinazione e soprattutto, con la grande volontà di realizzare gli obiettivi perché non si può amministrare se non si ha la caparbietà. Nel voler realizzare gli obiettivi nell’interesse dei cittadini, ecco noi questo lo abbiamo sempre avuto, non verrà mai meno, lo avremo sempre, e ovviamente lo dimostrano poi i risultati”.

I ritardi che si sono accumulati nel tempo sono stati dettati da fattori esterni e imprevedibili, che hanno colpito i cantieri a livello nazionale.

“Questo è un risultato, dopo qualche anno e qualche vicissitudine, legata alla all’andamento dei lavori, un po’ per il Covid, un po’ per altri aspetti indipendenti dalla nostra volontà, siamo alle battute conclusive”, ha precisato il primo cittadino di Rutino.

Un punto di riferimento per il Comune di Rutino e per il territorio

Il nuovo Municipio non sarà semplicemente una sede burocratica, ma un vero e proprio centro nevralgico per tutta la cittadinanza, ripensato per essere moderno, accessibile e funzionale. Guardando ormai al futuro prossimo, il sindaco Rotolo ha concluso proiettandosi già verso il taglio del nastro:

“Credo che a breve ci rivedremo per una grande manifestazione di inaugurazione, perché è un palazzo di governo, in quanto tale è un punto di convergenza importantissima per il territorio e per il comune e avremo modo di scoprirlo anche all’interno con spazi ampi, luminosi, e tanti ambienti utili a servire alla collettività”.