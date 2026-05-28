“Mare Nostrum”: successo a Salerno per l’evento finale tra educazione ambientale, inclusione e arte

Si è concluso questa mattina, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno, il progetto “Mare Nostrum”, iniziativa dedicata all’educazione ambientale, alla valorizzazione del mare e del territorio e all’inclusione scolastica e sociale. Protagonisti dell’evento finale sono stati gli studenti degli istituti cittadini che hanno partecipato ai percorsi formativi realizzati nel corso dell’anno.

I percorsi formativi e le aree tematiche

Tre le aree tematiche sviluppate:

Il mare, risorsa da conoscere e tutelare;

Piante e spezie mediterranee;

La terra prende forma: alla scoperta della ceramica.

Attraverso incontri con esperti, visite guidate, laboratori e uscite in barca, i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza concreta di formazione e crescita culturale, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e il senso di cittadinanza attiva.

I promotori e il nuovo portale “Salerno ama il mare”

Nel corso della manifestazione sono intervenuti i rappresentanti dei Club Inner Wheel di Salerno e Salerno Est, dei Rotary cittadini – Salerno, Salerno Duomo, Salerno Est, Salerno Nord Due Principati e Salerno Picentia – insieme all’associazione A.P.S. “Noi di Torraca”, che hanno sostenuto e promosso il progetto.

Per l’occasione è stata annunciata anche l’apertura del portale “Salerno ama il mare”, una piattaforma che raccoglierà i lavori realizzati dagli alunni delle scuole primarie del territorio.

L’anteprima nazionale del documentario e le iniziative speciali

Momento particolarmente significativo della mattinata è stata, infine, la presentazione in anteprima nazionale del documentario “Allarme Mediterraneo: Meraviglia da salvare”, realizzato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, alla presenza del primo ricercatore Domenico D’Alelio.

Gli alunni del Liceo artistico Sabatini Menna hanno realizzato, in occasione del progetto Mare Nostrum, delle opere artistiche che sono state consegnate a quanti hanno aiutato la realizzazione del progetto.

Nel corso della mattinata è stato presentato anche il lavoro Onda di Comunità realizzato dagli alunni salernitani nell’ambito del progetto mare Nostrum con il Club Velico Salernitano diretto dalla presidente Elena Salzano.