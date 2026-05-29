Agropoli, via libera dal MIT alla ZTL del centro storico: ecco orari e regole del nuovo varco elettronico

Il centro storico di Agropoli si appresta a cambiare volto per la stagione estiva, almeno sotto il profilo della viabilità. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), tramite il decreto dirigenziale numero 197 del 26 maggio 2026, ha concesso l’autorizzazione ufficiale per l’installazione e l’attivazione di un nuovo varco elettronico. Il dispositivo di controllo automatico verrà posizionato esattamente all’intersezione tra via Carmine Rossi e via Canova.

L’iniziativa nasce da una precisa necessità di gestione urbana. Il borgo antico è ormai consolidato come un rilevante fulcro di aggregazione sociale e giovanile, complice la presenza di svariate attività commerciali e ricreative. L’incremento delle presenze ha spinto la Giunta Comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ad approvare l’atto di indirizzo (delibera numero 207 del 10 aprile 2026) per istituire il sistema di controllo, con l’obiettivo di salvaguardare l’incolumità pubblica, regolare i flussi veicolari e incrementare la qualità della vita dei residenti.

Orari di accensione e modalità di funzionamento

Il nuovo varco elettronico a protezione della Zona a Traffico Limitato non sarà attivo tutto l’anno, ma coprirà il bimestre di maggiore afflusso turistico. La ZTL scatterà infatti dal 1 luglio al 31 agosto, restando operativa tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 04:00 del mattino successivo.

L’introduzione della tecnologia per il rilevamento automatico delle infrazioni comporta una gestione tecnica rigorosa. Per questa ragione, lo start ufficiale sarà preceduto da una fase di pre-esercizio a breve termine. Questo periodo di test e rodaggio del sistema informatico avverrà sotto la diretta supervisione del comando di Polizia Municipale, coordinato dal Comandante Maurizio Cauceglia, al fine di garantire il corretto funzionamento dei dispositivi e la massima trasparenza per gli utenti della strada.

Richiesta dei permessi per i residenti

In vista dell’attivazione dei controlli automatizzati, l’amministrazione comunale ha avviato le procedure di accreditamento per gli aventi diritto. Tutti i cittadini residenti all’interno del perimetro interessato dalle restrizioni sono invitati a regolarizzare la propria posizione per evitare sanzioni.

I residenti dovranno dotarsi dell’apposito permesso di accesso e sosta nella ZTL. L’intera procedura di richiesta e rilascio dei pass è stata digitalizzata: per ottenere il documento è necessario utilizzare la piattaforma telematica dedicata, raggiungibile direttamente attraverso il sito istituzionale del Comune di Agropoli.