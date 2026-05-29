Ponte del 2 giugno, Anas prevede 45 milioni di spostamenti: scatta il piano per il traffico

L’ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la Festa della Repubblica: è la prima prova del prossimo esodo estivo. Anas prevede 45 milioni di spostamenti da oggi a martedì 2 giugno, sia di breve che di lunga percorrenza, con priorità per le località di mare. L’obiettivo della società del Gruppo FS è garantire una migliore percorribilità, prevenire e ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

“Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate”, ha dichiarato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme. “Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine. Il nostro obiettivo”, prosegue Gemme, “è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche e di rientro. Tutte le nostre strutture operative saranno impegnate 24 ore su 24 per intervenire subito in caso di criticità e fornire informazioni in tempo reale agli utenti. Sappiamo quanto sia importante, per le famiglie e per chi si mette in viaggio, poter contare su una rete efficiente. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana pre-estivo si svolga nelle migliori condizioni possibili”, ha concluso l’AD di Anas.

Le direttrici del traffico e i giorni da bollino rosso

In vista del weekend il traffico si intensificherà già nella serata di oggi. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare sulle direttrici per le località di mare. Più interessate le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l’A2 Autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia.

In occasione della chiusura temporanea dell’autostrada A22 del Brennero (non di competenza Anas) per una manifestazione di protesta in territorio austriaco, dalle 11:00 alle 19:00 saranno attivati i pannelli a messaggio variabile sulle strade statali nei pressi dell’area interdetta. Saranno coinvolte in Veneto le statali 47, 51, 51Bis e 52; in Lombardia le statali 301, 38, 45Bis e 42.

Le previsioni per il rientro e i blocchi dei mezzi pesanti

I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1° giugno per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’Autostrada A19 in Sicilia, la statale 1 “Aurelia” tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la statale 309 “Romea” e la statale 16 “Adriatica”.

Sull’intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22.

Il piano di monitoraggio di Anas

Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di Anas sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.