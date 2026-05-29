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Teggiano, il centro storico si accende con quattro serate di spettacoli dal vivo per San Cono

Dal 31 maggio al 3 giugno 2026 il borgo di Teggiano ospita la rassegna di Scena Teatro per San Cono. Quattro serate tra arte, musica e performance di fuoco

Redazione Infocilento
Teggiano, obelisco San Cono

Il cuore del centro storico di Teggiano torna ad animarsi con quattro serate di spettacolo dal vivo, tutte firmate Scena Teatro e curate dalla direzione artistica di Antonello De Rosa. L’iniziativa si inserisce nel programma dei festeggiamenti in onore di San Cono e animerà il borgo medievale da domenica 31 maggio a mercoledì 3 giugno 2026. Un cartellone pensato per coinvolgere residenti e visitatori con linguaggi artistici diversi, dal teatro di strada alla danza popolare, passando per il fuoco e la musica d’autore.

Il programma completo degli appuntamenti

Domenica 31 maggio – “Raccontami” per la regia di Antonello De Rosa: spettacolo itinerante per le strade del paese, un viaggio narrativo che riscopre luoghi e storie di Teggiano. Storie “fiabesche” in vernacolo. Gli attori sono il gruppo bambini e adulti della classe laboratoriale teatrale di Teggiano. Ore 20.30.

Lunedì 1 giugno – “Fire Show – Lo spettacolo del fuoco” di Michele Maffei: performance di fuoco e luce per un’esperienza visiva ad alto impatto. Ore 19.00.

Martedì 2 giugno – “Concerto Blu – Omaggio a Domenico Modugno”: serata musicale dedicata al grande cantautore italiano. Ad esibirsi la poliedrica attrice e cantante Lalla Esposito, accompagnata al pianoforte dal maestro Antonio Ottaviano. Ore 21.30.

Mercoledì 3 giugno – “Danza popolare” con Enzo Tammurriello: spettacolo di musica e danze tradizionali per celebrare le radici culturali del territorio. Balli tradizionali sulle note del Bolero di Ravel e scenografie pirotecniche.

Il commento degli organizzatori e il sostegno del comitato

“Per il secondo anno consecutivo abbiamo scelto Scena Teatro per accompagnare i festeggiamenti di San Cono” – dichiarano gli organizzatori. “La collaborazione con la compagnia e con il direttore artistico Antonello De Rosa ci permette di offrire alla comunità spettacoli di qualità, capaci di valorizzare il centro storico e di creare momenti di aggregazione per tutte le età”.

A volere Scena Teatro è stato il Comitato Festeggiamenti di San Cono, nella figura del presidente Cono Di Sarli, del parroco don Angelo Fiasco e di tutti i consiglieri.

Informazioni utili per partecipare

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si svolgeranno nel centro storico di Teggiano. In caso di maltempo, le serate saranno riprogrammate in sede coperta. Per aggiornamenti e dettagli sui luoghi e sugli orari è possibile seguire i canali ufficiali di Scena Teatro e del Comitato Festeggiamenti di San Cono.

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