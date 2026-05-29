Teggiano, il centro storico si accende con quattro serate di spettacoli dal vivo per San Cono

Il cuore del centro storico di Teggiano torna ad animarsi con quattro serate di spettacolo dal vivo, tutte firmate Scena Teatro e curate dalla direzione artistica di Antonello De Rosa. L’iniziativa si inserisce nel programma dei festeggiamenti in onore di San Cono e animerà il borgo medievale da domenica 31 maggio a mercoledì 3 giugno 2026. Un cartellone pensato per coinvolgere residenti e visitatori con linguaggi artistici diversi, dal teatro di strada alla danza popolare, passando per il fuoco e la musica d’autore.

Il programma completo degli appuntamenti

Domenica 31 maggio – “Raccontami” per la regia di Antonello De Rosa: spettacolo itinerante per le strade del paese, un viaggio narrativo che riscopre luoghi e storie di Teggiano. Storie “fiabesche” in vernacolo. Gli attori sono il gruppo bambini e adulti della classe laboratoriale teatrale di Teggiano. Ore 20.30.

Lunedì 1 giugno – “Fire Show – Lo spettacolo del fuoco” di Michele Maffei: performance di fuoco e luce per un’esperienza visiva ad alto impatto. Ore 19.00.

Martedì 2 giugno – “Concerto Blu – Omaggio a Domenico Modugno”: serata musicale dedicata al grande cantautore italiano. Ad esibirsi la poliedrica attrice e cantante Lalla Esposito, accompagnata al pianoforte dal maestro Antonio Ottaviano. Ore 21.30.

Mercoledì 3 giugno – “Danza popolare” con Enzo Tammurriello: spettacolo di musica e danze tradizionali per celebrare le radici culturali del territorio. Balli tradizionali sulle note del Bolero di Ravel e scenografie pirotecniche.

“Per il secondo anno consecutivo abbiamo scelto Scena Teatro per accompagnare i festeggiamenti di San Cono” – dichiarano gli organizzatori. “La collaborazione con la compagnia e con il direttore artistico Antonello De Rosa ci permette di offrire alla comunità spettacoli di qualità, capaci di valorizzare il centro storico e di creare momenti di aggregazione per tutte le età”.

A volere Scena Teatro è stato il Comitato Festeggiamenti di San Cono, nella figura del presidente Cono Di Sarli, del parroco don Angelo Fiasco e di tutti i consiglieri.

Informazioni utili per partecipare

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si svolgeranno nel centro storico di Teggiano. In caso di maltempo, le serate saranno riprogrammate in sede coperta. Per aggiornamenti e dettagli sui luoghi e sugli orari è possibile seguire i canali ufficiali di Scena Teatro e del Comitato Festeggiamenti di San Cono.