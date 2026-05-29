Salerno: Vincenzo De Luca si prepara a proclamazione e nomine

Vincenzo De Luca si appresta a riprendere ufficialmente la guida di Salerno. Lunedì prossimo, con la cerimonia ufficiale del passaggio di consegne dal commissario straordinario Vincenzo Panico, inizierà formalmente il suo quinto mandato da sindaco. La macchina burocratica a Palazzo Guerra è già in pieno movimento per accelerare la proclamazione degli eletti.

Un Consiglio comunale più giovane: i dati delle preferenze

Se sul fronte della leadership si tratta di una conferma storica, la vera novità di questa tornata elettorale risiede nella composizione del Consiglio comunale, pronto ad abbassare notevolmente la sua età media.

A guidare l’ondata dei giovani è la ventiquattrenne Simona Calzretti, studentessa di Medicina e prima degli eletti nella lista Avanti-Psi con ben 1.247 preferenze. Accanto a lei spicca l’exploit di Gianni Fiorito, trentatreenne della lista Salerno per i Giovani, che ha raccolto 1.234 voti.

Volti nuovi anche tra le fila dell’opposizione, dove il primo eletto del centrodestra è il trentaseienne Gabriele Casaburi.

Verso la nuova Giunta: conferme e novità

Numeri importanti che potrebbero influenzare anche la nascita della nuova Giunta. De Luca sembra intenzionato a confermare in blocco la squadra uscente dell’amministrazione Napoli, pur prevedendo un rimpasto delle deleghe.

Tra le novità spicca il ritorno di Nino Savastano, a cui andrà un ruolo di peso, mentre l’effetto delle preferenze giovanili potrebbe ridisegnare gli equilibri interni nelle prossime ore.