Agropoli, grande successo per l’evento “Gli Eroi dello Sport”: tra aneddoti ed emozioni

Una serata di gala per chiudere l’evento “Gli Eroi dello Sport”, organizzato da Antonio Ruggiero, con la collaborazione di realtà imprenditoriali, istituzioni del territorio e dell’USSI (l’associazione della stampa sportiva che quest’anno compie 80 anni). Presso il cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli, sono saliti in passerella i campioni di ieri, giornalisti e personaggi locali che si sono distinti nel loro impegno per lo sport e il sociale.

Il mito del Grande Torino con Zaccarelli, Pecci e Sala

L’apertura della serata è stata interamente dedicata al Grande Torino. Sul palco, le leggende granata Renato Zaccarelli, Eraldo Pecci e l’ex capitano Claudio Sala hanno incantato la platea raccontando i loro anni da calciatori di una squadra che dominava in Italia. A loro è stato consegnato il prestigioso premio della stampa sportiva.

Il premio “Sport e Valori” a Collovati e Nela

È poi toccato al riconoscimento “Sport e Valori”, andato a due grandi nomi del calcio italiano: Fulvio Collovati, campione del mondo del 1982, e Sabino Nela, ex calciatore, tra le altre, di Roma e Napoli. Anche loro hanno catturato l’attenzione del pubblico, raccontando il calcio di una volta e raffrontandolo con quello di oggi.

Il gran finale con gli “Amici dello Sport” e le eccellenze locali

La parte finale dell’evento, condotto dal giornalista Gianfranco Coppola, è stata dedicata agli “Amici dello Sport”. Sono stati premiati i vertici dell’Unione Sportiva Agropoli 1921, ovvero i presidenti onorario Domenico Cerruti e Carmelo Infante, il presidente del basket Agropoli Giulio Russo, e quello dell’Atletica Agropoli Angelo Palmieri. Per il mondo della danza, il riconoscimento è andato ad Agnese Di Biasi, mentre Antonio Inverso ha ottenuto una targa per l’organizzazione del torneo internazionale.

Tra aneddoti, racconti e l’entusiasmo del pubblico, Gli eroi dello sport è andata in archivio dando appuntamento al prossimo anno.