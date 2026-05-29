Attualità

Agropoli, grande successo per l’evento “Gli Eroi dello Sport”: tra aneddoti ed emozioni

Al Cineteatro De Filippo una serata di gala tra le leggende del calcio italiano, il compleanno dell'USSI e i riconoscimenti alle eccellenze del territorio

Ernesto Rocco

Una serata di gala per chiudere l’evento “Gli Eroi dello Sport”, organizzato da Antonio Ruggiero, con la collaborazione di realtà imprenditoriali, istituzioni del territorio e dell’USSI (l’associazione della stampa sportiva che quest’anno compie 80 anni). Presso il cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli, sono saliti in passerella i campioni di ieri, giornalisti e personaggi locali che si sono distinti nel loro impegno per lo sport e il sociale.

Il mito del Grande Torino con Zaccarelli, Pecci e Sala

L’apertura della serata è stata interamente dedicata al Grande Torino. Sul palco, le leggende granata Renato Zaccarelli, Eraldo Pecci e l’ex capitano Claudio Sala hanno incantato la platea raccontando i loro anni da calciatori di una squadra che dominava in Italia. A loro è stato consegnato il prestigioso premio della stampa sportiva.

Il premio “Sport e Valori” a Collovati e Nela

È poi toccato al riconoscimento “Sport e Valori”, andato a due grandi nomi del calcio italiano: Fulvio Collovati, campione del mondo del 1982, e Sabino Nela, ex calciatore, tra le altre, di Roma e Napoli. Anche loro hanno catturato l’attenzione del pubblico, raccontando il calcio di una volta e raffrontandolo con quello di oggi.

Il gran finale con gli “Amici dello Sport” e le eccellenze locali

La parte finale dell’evento, condotto dal giornalista Gianfranco Coppola, è stata dedicata agli “Amici dello Sport”. Sono stati premiati i vertici dell’Unione Sportiva Agropoli 1921, ovvero i presidenti onorario Domenico Cerruti e Carmelo Infante, il presidente del basket Agropoli Giulio Russo, e quello dell’Atletica Agropoli Angelo Palmieri. Per il mondo della danza, il riconoscimento è andato ad Agnese Di Biasi, mentre Antonio Inverso ha ottenuto una targa per l’organizzazione del torneo internazionale.

Tra aneddoti, racconti e l’entusiasmo del pubblico, Gli eroi dello sport è andata in archivio dando appuntamento al prossimo anno.

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