Ascea Marina, inaugura il nuovo parco giochi di Zucchero & Cannella sotto gli ulivi

Una nuova area dedicata alle famiglie e al tempo libero all’aria aperta ha aperto i battenti ad Ascea Marina. Si tratta del nuovo parco giochi firmato Zucchero & Cannella, situato all’interno del polo commerciale adiacente ai punti vendita Decó e Ayoka. L’iniziativa, promossa dall’attività, mira a coniugare il divertimento dei più piccoli con il relax dei genitori, offrendo uno spazio attrezzato a breve distanza dal mare della costa cilentana.

Un’area verde per il relax delle famiglie

La nuova struttura è stata progettata con l’obiettivo di garantire un ambiente protetto e stimolante per l’infanzia, valorizzando al contempo il contesto naturalistico locale. L’area giochi è dotata di scivoli e altalene, immersi in un ampio spazio verde ombreggiato da alberi di ulivo, dove i bambini possono giocare in totale sicurezza.

L’integrazione con i servizi di pasticceria, braceria, gelateria e bistrot di Zucchero & Cannella consente ai visitatori di usufruire di un’offerta culinaria artigianale, che spazia dal caffè alle granite, fino ai prodotti dolciari tipici della struttura.

L’impegno sul territorio

Il progetto rappresenta un ulteriore tassello nello sviluppo dei servizi dedicati alla comunità locale e ai turisti che frequentano Ascea Marina durante la stagione estiva. La scelta di creare un punto di aggregazione sicuro e polifunzionale risponde alla richiesta di spazi attrezzati per le famiglie in una delle località più frequentate della costa.

I promotori dell’iniziativa hanno confermato l’operatività quotidiana della nuova area con una nota ufficiale:

“Un posto pensato per stare insieme davvero: i bimbi giocano in sicurezza all’aria aperta, con scivoli, altalene e tanto spazio all’ombra degli ulivi. Voi vi godete un caffè, una granita o una delle nostre dolcezze artigianali con il mare a due passi. Venite a provarlo. Siamo aperti tutti i giorni”

La struttura rimarrà accessibile al pubblico sette giorni su sette, consolidando l’offerta del polo commerciale e offrendo una nuova alternativa per l’intrattenimento e la sosta dei cittadini.