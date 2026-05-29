Agropoli, “Disegno, coloro e racconto la mia città”: successo per il progetto artistico della scuola Gino Landolfi

Si è concluso nel pomeriggio di ieri, ad Agropoli, il progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Disegno, coloro e racconto la mia città”, promosso dalla scuola Gino Landolfi e rivolto agli alunni delle classi quarte.

Un viaggio artistico alla scoperta del territorio

Il percorso, iniziato nel mese di gennaio e curato dalla maestra Milly Chiarielli, ha coinvolto 20 bambini in un laboratorio artistico dedicato alla scoperta e alla valorizzazione della città di Agropoli e del territorio del Cilento.

Attraverso disegni, colori e racconti, i piccoli alunni hanno espresso la loro creatività rappresentando paesaggi, tradizioni e scorci caratteristici del territorio cilentano. Il progetto si è concluso con una mostra finale dei lavori realizzati, molto apprezzata da famiglie e docenti.

Musica, tradizione e sapori cilentani

A rendere ancora più emozionante la giornata è stata la partecipazione del maestro Luigi Vigorito, che ha accompagnato l’evento con alcuni canti della tradizione cilentana, coinvolgendo tutti in un clima di festa e condivisione.

Al termine della manifestazione, i giovani artisti sono stati premiati con un attestato di merito e con un buffet ispirato ai piatti tipici del Cilento.

Il valore dell’offerta formativa

L’iniziativa rientra nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa previsti dal PTOF, strumenti fondamentali attraverso cui la scuola promuove inclusione, creatività, valorizzazione del territorio e crescita delle competenze degli studenti.