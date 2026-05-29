Attualità

Agropoli, “Disegno, coloro e racconto la mia città”: successo per il progetto artistico della scuola Gino Landolfi

Gli alunni delle classi quarte in viaggio tra arte, creatività e tradizioni del Cilento con una mostra finale e la musica del maestro Luigi Vigorito

Raffaella Giaccio
Agropoli, progetto coloro la mia città

Si è concluso nel pomeriggio di ieri, ad Agropoli, il progetto di ampliamento dell’offerta formativa “Disegno, coloro e racconto la mia città”, promosso dalla scuola Gino Landolfi e rivolto agli alunni delle classi quarte.

Un viaggio artistico alla scoperta del territorio

Il percorso, iniziato nel mese di gennaio e curato dalla maestra Milly Chiarielli, ha coinvolto 20 bambini in un laboratorio artistico dedicato alla scoperta e alla valorizzazione della città di Agropoli e del territorio del Cilento.

Attraverso disegni, colori e racconti, i piccoli alunni hanno espresso la loro creatività rappresentando paesaggi, tradizioni e scorci caratteristici del territorio cilentano. Il progetto si è concluso con una mostra finale dei lavori realizzati, molto apprezzata da famiglie e docenti.

Musica, tradizione e sapori cilentani

A rendere ancora più emozionante la giornata è stata la partecipazione del maestro Luigi Vigorito, che ha accompagnato l’evento con alcuni canti della tradizione cilentana, coinvolgendo tutti in un clima di festa e condivisione.

Al termine della manifestazione, i giovani artisti sono stati premiati con un attestato di merito e con un buffet ispirato ai piatti tipici del Cilento.

Il valore dell’offerta formativa

L’iniziativa rientra nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa previsti dal PTOF, strumenti fondamentali attraverso cui la scuola promuove inclusione, creatività, valorizzazione del territorio e crescita delle competenze degli studenti.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.