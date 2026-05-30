Sicurezza a Battipaglia, l’allarme di Carmine Galdi: «Serve un potenziamento urgente delle forze dell’ordine»

L’episodio verificatosi nelle scorse ore nel centro cittadino, culminato con l’arresto di uno straniero che avrebbe minacciato passanti e bambini armato di una mazza di ferro, riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. A intervenire è l’avvocato Carmine Galdi, segretario cittadino di Forza Italia, che lancia un appello alle istituzioni chiedendo misure immediate per contrastare il crescente clima di insicurezza.

«Quanto accaduto rappresenta solo l’ultimo tassello di un quadro sempre più preoccupante – afferma Galdi –. La città vive una situazione che genera paura tra cittadini, famiglie e operatori economici».

Allarme degrado e l’ombra della criminalità organizzata

Secondo il segretario azzurro, il fenomeno della microcriminalità sarebbe in costante crescita. Commercianti e residenti sarebbero costretti a confrontarsi quotidianamente con episodi di degrado, intimidazioni e violenza, mentre alcune aree sensibili del territorio, a partire dalla zona della stazione ferroviaria, sarebbero interessate da frequenti risse e regolamenti di conti.

Galdi richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di approfondire fenomeni criminali più complessi, chiedendo verifiche sui flussi finanziari legati ad alcuni investimenti commerciali e un rafforzamento dell’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e alle bande giovanili protagoniste di episodi di violenza.

La richiesta del Tavolo Provinciale prima dell’estate

Per questo motivo Forza Italia chiede la convocazione urgente del Tavolo Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione di tutte le forze dell’ordine, anche in vista della stagione estiva che porterà un aumento delle presenze sul territorio.

Quattro le priorità indicate da Galdi: il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine con una presenza più capillare sul territorio, una maggiore presenza della Polizia Municipale nelle strade cittadine, la valutazione del progetto “Strade Sicure” con il supporto dell’Esercito nelle aree più sensibili e il rafforzamento dei servizi sociali e della mediazione culturale per favorire percorsi di integrazione e rispetto delle regole.

«La situazione richiede interventi strutturali e non più rinviabili – conclude Galdi –. Occorre agire subito per garantire sicurezza, legalità e serenità ai cittadini di Battipaglia prima che si verifichino conseguenze ancora più gravi».