Battipaglia, minorenne aggredito in centro: passanti bloccano l’aggressore in fuga

Battipaglia, nuova aggressione in città. Nuovo episodio di violenza in città. Nella serata di oggi un minorenne sarebbe stato aggredito da un uomo in evidente stato di alterazione.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime informazioni raccolte, dopo l’episodio il presunto aggressore si sarebbe dato alla fuga, venendo successivamente inseguito e raggiunto da alcuni passanti che avevano assistito alla scena e che avrebbero reagito nei suoi confronti.

Una vicenda che ha immediatamente riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana e sul crescente senso di preoccupazione avvertito da molti cittadini.

La denuncia del consigliere Elio Vicinanza

A intervenire con fermezza è il consigliere comunale di Progetto Civico Italia, Elio Vicinanza, che chiede risposte immediate da parte delle istituzioni.«Adesso basta, non se ne può più – dichiara Vicinanza –.

Non è tollerabile che episodi di violenza continuino a verificarsi nelle nostre strade e che i cittadini si sentano sempre più insicuri. Ancora più grave è il fatto che alcune persone abbiano ritenuto di dover intervenire personalmente. La giustizia non può e non deve essere affidata ai cittadini».

Secondo il consigliere comunale, il ripetersi di fatti simili dimostra la necessità di affrontare con decisione il tema della sicurezza urbana attraverso controlli più capillari e una presenza costante delle forze dell’ordine nelle zone maggiormente esposte a degrado e illegalità.

«Da tempo chiediamo maggiore attenzione sul tema della sicurezza urbana, più controlli sul territorio e una presenza costante delle forze dell’ordine nelle aree più esposte a situazioni di degrado e illegalità.

Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze senza affrontarne le cause», aggiunge.Vicinanza sottolinea inoltre come il senso di abbandono percepito da molti residenti rischi di alimentare tensioni e reazioni incontrollate.

«Quando i cittadini perdono fiducia nella capacità delle istituzioni di garantire sicurezza e ordine pubblico, il rischio è quello di assistere a episodi che non dovrebbero mai verificarsi in una società civile».

L’appello

Da qui l’appello alle autorità competenti affinché si intervenga con urgenza per restituire serenità alla comunità battipagliese. «Battipaglia merita sicurezza, legalità e rispetto delle regole. Servono azioni immediate e una strategia efficace per restituire serenità alle famiglie e ai nostri giovani. Non c’è più tempo da perdere».

L’auspicio è che venga fatta piena luce sull’accaduto e che questo ennesimo episodio possa finalmente rappresentare un punto di svolta nella gestione della sicurezza cittadina.