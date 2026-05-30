Il grande automobilismo sbarca nel Vallo di Diano: lo slalom di Montesano entra nel Campionato Italiano

Dopo molti anni, Montesano sulla Marcellana, il comune più orientale della Campania, con le sue due inconfondibili guglie che dominano il Vallo di Diano, con il suo lungo percorso di quasi 4 km e con i suoi 195 metri di dislivello tra partenza e arrivo, ce l’ha fatta! Lo slalom “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana” entra nel Campionato Italiano Assoluto ACI Sport ed il 6 e 7 giugno prossimi ospiterà la terza prova del massimo torneo tricolore.

Organizzata da Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Montesano S.M. e della Provincia di Salerno, la corsa si svolgerà su un tracciato di 3900 metri ricavato sulla provinciale salernitana 103 che parte dalla frazione di Arenabianca e arriva fino all’abitato del bellissimo borgo (classificatosi nel 2024 al quindicesimo posto assoluto nella celebre ed ambita competizione RAI “Il Borgo dei Borghi”), dominato dall’imponente chiesa neogotica di Sant’Anna.

I dettagli della competizione

Il paese e lo staff organizzativo sono in pieno fermento per ospitare al meglio, in veste tricolore, la 17ma edizione della corsa, valida anche per il Trofeo Centro Sud, per la Coppa 3° zona e per il 23° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata).

C’è grande curiosità anche da parte degli specialisti italiani della disciplina, che per la prima volta affronteranno il tracciato slalom più alto della Campania e che sfideranno i suoi insidiosi tornanti. Gli organizzatori stanno ricevendo numerose adesioni e comunicano che il termine delle iscrizioni è fissato alle ore 24 di mercoledì 3 giugno, con tassa ridotta per quelle pervenute entro il 1° giugno.

Il programma ufficiale e le modifiche alla viabilità

Il programma della manifestazione inizierà con le operazioni di verifica sportiva e tecnica dei partecipanti nel pomeriggio di sabato 6 giugno presso il centro sportivo di Montesano sulla SP 144.

Domenica 7 giugno si entrerà nel vivo con il briefing e l’appello dei piloti convocato alle ore 8.15 dal direttore di gara Carmine Capezzera, e con lo start della ricognizione cronometrata del percorso, alle 9.00, seguita dalle tre manche a punti. La SP 103 sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 7.00 sino al termine della corsa. La premiazione è prevista intorno alle ore 16 in piazza Filippo Gagliardi a Montesano sulla Marcellana.