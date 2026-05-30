Sala Consilina scommette sulla cultura: inaugurata la bacheca per il booksharing

Un nuovo spazio dedicato alla cultura, alla lettura e alla condivisione è nato a Sala Consilina. È stata inaugurata ieri pomeriggio la bacheca “Scambia i tuoi libri”, un piccolo presidio culturale pensato per favorire la circolazione dei libri e promuovere il piacere della lettura tra cittadini di tutte le età.

Le istituzioni e le scuole all’inaugurazione

Alla cerimonia hanno partecipato gli alunni e le insegnanti del plesso della Scuola Primaria Centro, il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e l’assessora Jose Biscotti. Presenti anche i volontari e i cittadini che hanno contribuito concretamente alla realizzazione dell’iniziativa.

Come funziona il circuito del booksharing

La bacheca nasce con l’obiettivo di creare un punto di incontro attorno ai libri, dove ciascuno potrà lasciare un volume già letto e prenderne un altro, alimentando così un circuito virtuoso di scambio e condivisione culturale.

Il ruolo delle associazioni e del volontariato

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno dell’associazione “I ragazzi di San Rocco” e alla collaborazione di numerosi volontari. Un progetto che punta a coinvolgere l’intera comunità e che rappresenta un invito a prendersi cura di un bene comune destinato a crescere nel tempo attraverso la partecipazione dei cittadini.

La nuova bacheca si candida così a diventare un simbolo di condivisione, inclusione e promozione della lettura, affidato alla responsabilità e all’attenzione di tutta la comunità di Sala Consilina.