Capaccio Paestum, lagone abusivo rischia contaminazione delle falde: sequestro e due denunce

Continua senza sosta l’azione di contrasto ai reati ambientali sul territorio di Capaccio Paestum. Nell’ambito di un’articolata attività tecnica e amministrativa finalizzata al controllo della gestione dei reflui zootecnici e alla tutela del suolo e delle acque dall’inquinamento da nitrati, la Polizia Municipale, diretta dal comandante Maggiore Antonio Rinaldi, ha condotto un mirato blitz in un’azienda agricola zootecnica situata in Via La Pila.

L’operazione è stata eseguita in stretta sinergia con il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e con il prezioso supporto dei volontari delle guardie ambientali N.O.E.T.A.A. e del WWF.

La scoperta del lagone abusivo

L’azienda ispezionata, dedita all’allevamento di capi bovini, si estende su una superficie complessiva di circa 20.000 metri quadrati, comprensiva di paddock, sala mungitura e una vasca per insilati. Nel corso del sopralluogo e del contestuale accertamento dello stato dei luoghi, gli agenti e i tecnici hanno scoperto una gravissima anomalia strutturale: la presenza di un maxi lagone/concimaia completamente abusivo e fuori norma.

La vasca, ricavata direttamente nel terreno e sottoposta al piano di campagna, era del tutto priva di telo impermeabile e di bordi di contenimento rialzati. La struttura, estesa su una superficie di circa 750 metri quadrati e con una capienza stimata di ben 1.500 metri cubi di letame, è risultata completamente colma di reflui al momento del controllo. La totale assenza di tenuta stagna ha causato l’immediata infiltrazione e contaminazione delle falde acquifere superficiali e sotterranee.

Il sequestro e le denunce

Per impedire il protrarsi dell’attività illecita e il bioaccumulo di sostanze inquinanti nel sottosuolo, il lagone non conforme è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale. Al termine degli accertamenti di rito, due persone sono state denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria per le gravi violazioni alla normativa ambientale vigente.

Le parole del sindaco Franco Alfieri

“La tutela del nostro patrimonio ambientale e la salvaguardia della salute pubblica rappresentano una priorità assoluta di questa Amministrazione. Questo ennesimo intervento dimostra che a Capaccio Paestum non c’è spazio per chi pensa di fare impresa calpestando le regole e avvelenando la nostra terra e le nostre falde acquifere.

Accanto alla stragrande maggioranza di imprenditori zootecnici che operano nel rispetto delle normative, purtroppo esistono realtà che perpetrano condotte illecite intollerabili.

Ringrazio la Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico e le guardie volontarie del N.O.E.T.A.A. e del WWF per questa ulteriore operazione: il controllo del territorio resta capillare e rigoroso per garantire la legalità e difendere il futuro della nostra comunità.”