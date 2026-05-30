Premio Ipazia, il Liceo Da Vinci di Vallo della Lucania conquista il podio nazionale nella poesia

Un importante riconoscimento nazionale ha premiato il talento letterario del Cilento. Il 23 maggio 2026, durante la cerimonia conclusiva del Premio Nazionale delle Arti “Ipazia” E.T.S. svoltasi a Visciano, in provincia di Napoli, due studentesse del Liceo Scientifico ad indirizzo tradizionale di Vallo della Lucania hanno conquistato i gradini più alti del podio nella sezione dedicata alla poesia.

Grazia Lucia e Giada Galietta, entrambe frequentanti la classe 4^B, si sono classificate rispettivamente al primo e al terzo posto. Le giovani autrici hanno affrontato il percorso di eccellenza supportate dalla professoressa Patrizia Durso, che le ha accompagnate all’evento di premiazione.

I temi dei componimenti premiati

Le due opere si distinguono per la profondità delle tematiche trattate e per la capacità di legare la riflessione esistenziale agli elementi del territorio.

La poesia vincitrice del primo premio, intitolata “Le mani che non cedono” e firmata da Grazia Lucia, si focalizza sulla resilienza e sulla forza silenziosa del mondo femminile. Attraverso la metafora delle mani, l’autrice descrive la capacità delle donne di resistere, proteggere e sostenere le fatiche quotidiane con dignità e responsabilità, evidenziando un coraggio discreto in grado di generare un profondo cambiamento sociale.

Il terzo posto è stato assegnato a Giada Galietta con il componimento “Prima che il tempo fugga”. L’opera si sviluppa attorno al concetto del Carpe Diem, inteso come la necessità di vivere pienamente il presente e custodire le memorie d’infanzia. Il testo sviluppa i temi del tempo che scorre, della giovinezza e del ricordo, inserendoli nella cornice naturale dei paesaggi e del mare del Cilento, simbolo del legame con la propria terra.

Il successo ottenuto a livello nazionale ha suscitato grande soddisfazione all’interno della comunità scolastica. Il Dirigente del Liceo Da Vinci di Vallo della Lucania, il professor Antonio Iannuzzelli, ha commentato il traguardo raggiunto sottolineando il valore formativo dell’istituto:

“La vittoria di Grazia e il podio di Giada dimostrano come il nostro Liceo sappia unire rigore scientifico e sensibilità umanistica. Congratulazioni alle ragazze della 4^B e alla prof.ssa Durso per aver portato così in alto il nome della nostra scuola in questa importante giornata.”