Castellabate tra sociale e cultura: partono il centro estivo gratuito e il progetto per i custodi della memoria

Il Comune di Castellabate ha promosso due significative iniziative orientate al sociale e alla cittadinanza. Anche per quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale del Sindaco Rizzo ha riproposto i progetti legati al centro estivo gratuito e “Custodi della Memoria”. Si tratta di due tipologie diverse di aiutare le fasce più deboli della popolazione, garantendo servizi all’intera comunità.

Centro estivo gratuito: un supporto concreto per le famiglie durante i mesi caldi

Al fine di offrire un valido supporto ai genitori che lavorano nei mesi di luglio e agosto e un sostegno ai nuclei familiari con disagi economici, anche per questa stagione estiva il Comune ha messo in atto il centro estivo gratuito previsto per i bambini tra i 4 e i 10 anni frequentanti uno dei plessi comunali dell’Istituto Comprensivo Castellabate. Le attività si svolgeranno dal 1 luglio al 31 agosto 2026, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 presso la scuola dell’infanzia del plesso di Santa Maria di Castellabate. Le iscrizioni termineranno il prossimo 12 giugno.

Custodi della memoria: inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio storico

Il secondo progetto prevede, invece, il servizio di sorveglianza degli edifici di interesse storico-artistico, biblioteca e/o musei comunali e all’area verde di Villa Matarazzo da svolgersi nel periodo giugno – settembre 2026. Tale iniziativa è finalizzata all’inclusione sociale degli anziani residenti nel Comune di Castellabate e dei cittadini maggiorenni aventi certificazione di invalidità civile non superiore al 67%, senza dimenticare la promozione storico-culturale del territorio. In questo caso è possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 9 giugno.