Cilento

Scontro sulla Bussentina a Caselle in Pittari: tre auto coinvolte e feriti

Violento incidente sulla SS 517 Bussentina nei pressi di Caselle in Pittari. Tre auto coinvolte e feriti sul posto. Traffico in tilt nel tratto interessato dai lavori

Maria Emilia Cobucci

Un violento incidente stradale è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio odierno lungo la SS 517 “Bussentina”, nei pressi del semaforo a Caselle in Pittari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti pare si sia trattato di un tamponamento tra autovetture. Tre le automobili coinvolte nello scontro: una Volkswagen, modello T-Roc, un’Audi e una Suzuki Jimny.

Intervento dei soccorsi e rilievi delle forze dell’ordine

Sul posto necessario è stato l’arrivo dei sanitari del 118 a seguito delle ferite riportate da alcuni passeggeri. Sul luogo dell’incidente presenti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sapri, agli ordini del Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco, per i dovuti rilievi del caso necessari a stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.

Criticità del tratto stradale e gestione del traffico

Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente è spesso teatro di scontri tra autovetture, essendo interessato da lavori da molti mesi opportunamente segnalati da un impianto semaforico, in entrambi i sensi di marcia. Una problematica che insiste da tempo e che in determinati weekend prevederebbe la presenza di movieri che aiuterebbero a far defluire il traffico veicolare.

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