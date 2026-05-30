Attualità

Sapri e il Golfo di Policastro protagonisti su Rai 1

Il Golfo di Policastro sbarca su Rai 1 con Italia A/R. Vittorio Brumotti e Monica Caradonna gireranno a Sapri e nei borghi costieri il 12 e 13 giugno

Maria Emilia Cobucci

Il territorio del Golfo di Policastro si appresta a ricevere una nuova e importante vetrina televisiva di rilevanza nazionale. Le giornate del 12 e 13 giugno vedranno infatti la città di Sapri al centro delle riprese per una delle puntate di Italia A/R, il nuovo format estivo che debutterà sul primo canale Rai a partire dal 29 giugno. La trasmissione intende raccontare le bellezze paesaggistiche e culturali della penisola attraverso un viaggio incentrato su sport, mare, tradizioni e borghi d’eccellenza.

Un itinerario tra i borghi e le coste del territorio

La produzione del programma, che vede la conduzione di Vittorio Brumotti insieme alla partecipazione di Monica Caradonna, non si limiterà alla sola città della Spigolatrice. L’itinerario della puntata coinvolgerà in modo esteso l’intero comprensorio costiero e i suoi comuni limitrofi. Le telecamere della Rai faranno infatti tappa anche nelle località di San Giovanni a Piro, Scario, Policastro Bussentino, Villammare, Vibonati e Maratea, offrendo una panoramica completa di uno dei tratti costieri più suggestivi del Paese.

Una grande opportunità per il turismo sostenibile

La presenza della rete ammiraglia rappresenta un’occasione fondamentale per la valorizzazione del territorio. Il programma permetterà di portare le immagini del Golfo di Policastro all’attenzione di milioni di telespettatori, offrendo un ritorno d’immagine significativo. L’iniziativa punta a esaltare non solo l’identità e la cultura delle singole comunità locali, ma anche a inserire stabilmente quest’area geografica all’interno dei circuiti legati al turismo esperienziale e sostenibile.

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