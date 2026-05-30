Novi Velia: attesa per la riapertura del Santuario della Madonna del Sacro Monte, al via la stagione dei pellegrinaggi 2026

Domani 31 maggio, ultima domenica del mese, riapre il Santuario della Madonna del Sacro Monte di Novi Velia, un momento molto sentito dai fedeli che segna l’inizio della nuova stagione dei pellegrinaggi. C’è già attesa tra i fedeli per questo importante appuntamento.

I pellegrini per tutto il periodo di apertura del Santuario saranno accolti dai tre collaboratori di Mons. Calvosa, Don Stefano Bazzoli, Don Antonio De Marco e Don Walter Santomauro.

Il giorno dell’apertura alle ore 11:45 ci sarà la cerimonia di svelamento della sacra effigie della Madonna e alle ore 12:00 la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, che aprirà in modo ufficiale la stagione dei pellegrinaggi 2026.

Gli orari delle celebrazioni e i nuovi appuntamenti pomeridiani

Per quanto riguarda gli orari del Santuario, alle 8.30 nella chiesa di San Bartolomeo ogni mattina ci sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento, la celebrazione delle lodi mattutine, e la possibilità di confessarsi. Alle 10.15 ci sarà la Benedizione Eucaristica poi ci si sposterà nel Santuario dove ci sarà la preghiera del Santo Rosario e alle 11.00 la celebrazione della S.Messa.

A partire dalla metà di luglio, nei giorni feriali, alle ore 17.00 sarà inserita anche una celebrazione pomeridiana per dare la possibilità soprattutto a chi lavora al mattino, o è impegnato, di poter partecipare alla S.Messa. Dopo la celebrazione pomeridiana ci sarà la preghiera del Vespro, e il canto “buonanotte a Maria”.

Nelle domeniche del mese di agosto, poi, ci sarà un’altra celebrazione al mattino, come lo scorso anno, alle 9.30, a cui si aggiungerà quella delle 11.00 e quella delle 17.00.

La novità: parte la “Peregrinatio Mariae”

Quest’anno, inoltre, anche una novità. Come anticipato dal Vescovo dal mese di ottobre e fino a maggio 2027 ci sarà la “Peregrinatio Mariae”, con la quale la statua della Madonna del Sacro Monte farà visita ad alcune comunità parrocchiali della nostra diocesi.

La Madonna si farà “pellegrina” tra i pellegrini in occasione del 40esimo anniversario della pubblicazione dell’enciclica “Redemptoris Mater” di San Giovanni Paolo II sulla figura della Beata Vergine Maria nella Chiesa in cammino.