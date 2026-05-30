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Castellabate, via ai lavori contro l’erosione costiera: si completa il varco sommerso a Marina Piccola

Al via gli interventi di mitigazione ambientale a Castellabate: un pontone in rada a Santa Maria per completare il varco sommerso e proteggere la spiaggia di Marina Piccola.

Manuel Chiariello

Entrano nel vivo gli interventi di mitigazione dell’erosione costiera in uno dei luoghi simbolo del Comune di Castellabate: la famosa spiaggia di Marina Piccola, nel cuore di Santa Maria. Nel pomeriggio di oggi è giunto in rada il primo pontone impegnato nelle operazioni di scarico delle pietre naturali. I materiali serviranno a completare il varco sommerso antistante la spiaggia, un’opera considerata fondamentale per la protezione dell’arenile e della linea di costa.

Un’opera strategica per proteggere il litorale

Nei prossimi giorni sono attesi altri due o tre pontoni che consentiranno di completare il conferimento dei materiali necessari all’ultimazione dell’intervento, particolarmente atteso dalla comunità locale. Il completamento del varco sommerso rappresenta un passaggio strategico nella lotta al fenomeno dell’erosione costiera, che negli ultimi anni ha devastato uno dei litorali più suggestivi e frequentati dell’intero territorio.

La struttura, infatti, era rimasta incompleta, compromettendo l’efficacia del sistema di difesa previsto in fase progettuale. Una situazione che, nel tempo, ha contribuito ad aggravare i processi erosivi e la progressiva perdita di sabbia lungo la spiaggia. L’intervento attuale segna così un primo e importante passo verso la piena funzionalità del sistema difensivo.

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