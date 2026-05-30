Incidente sulla statale 18 a Villammare: quattro auto coinvolte e una donna ferita

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18, lungo la Strada Statale 18 nei pressi del Parco Marinella, nella frazione costiera di Villammare. Quattro le automobili coinvolte nel sinistro stradale a causa, sembrerebbe, di un tamponamento a catena.
I soccorsi e i rilievi sul posto
A rimanere ferita è stata una donna che si trovava alla guida di una delle autovetture rimaste coinvolte nello scontro. Sul posto tempestivo è stato l’arrivo del personale della Polizia Municipale di Vibonati, diretto dal Comandante Antonio Quintiero, per i dovuti rilievi del caso. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sapri.
Ripercussioni sul traffico veicolare
Compito della Polizia Municipale è stato inoltre quello di regolare il traffico veicolare molto intenso lungo la statale 18. Tanta la paura tra gli automobilisti ma fortunatamente sembra che non vi siano stati feriti gravi.